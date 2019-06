Repêchage: les Devils bien à l’aise

Peu importe s’ils sélectionneront Jack Hughes ou Kaapo Kakko, les Devils du New Jersey ont confiance de faire le bon choix à l’ouverture du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 21 juin à Vancouver.

La formation du directeur général Ray Shero se prononcera au premier rang et elle se prépare pour cet événement qui aura une grande importance pour son avenir. Aussi, les Diables ont pu rencontrer Hughes en personne cette semaine afin de le connaître davantage et aux dires du DG, l’entretien de 20 minutes tenu avant le Combine du week-end s’est bien déroulé.

«Nous en savions déjà beaucoup à son sujet, mais peu importe ce qui surviendra, nous allons obtenir un bon joueur», a déclaré Shero au site NHL.com, tout en disant souhaiter discuter avec Kakko d’ici la séance de sélection.

Également, le dirigeant s’est dit heureux de voir les deux patineurs participer au récent Championnat du monde en Slovaquie.

«Ce fut une expérience incroyable pour les deux. Dans le cas de Kaapo, même dans les matchs où il n’obtenait pas de point, il représentait une pièce importante et son séjour là-bas a été excellent. Pour ce qui est de Jack, ç’a été quelque peu différent. Il aurait pu décider de ne pas y aller après sa saison chez les moins de 18 ans et de jouer au golf, mais il a choisi les Mondiaux. [...] Il n’avait jamais évolué avec ces gars-là, ni côtoyé les entraîneurs de ce niveau, et il voulait acquérir cette expérience.»

Échange improbable

Par ailleurs, même si la possibilité d’échanger le premier choix existe bel et bien en théorie, Shero ne semble nullement intéressé par cette perspective et de toute façon, son téléphone est demeuré silencieux.

«Personne ne m’a appelé pour ça. Toutefois, je pense que c’est encore un peu tôt et ce n’est pas surprenant. Je crois que c’était la même chose il y a deux ans [quand les Devils avaient repêché Nico Hischier au premier rang]. Peut-être que ce sera une autre histoire après le Combine. Parfois, il y a des appels durant la semaine du repêchage, mais tout le monde essaie de garder les discussions confidentielles», a-t-il dit.