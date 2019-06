Je vous embrasse Junon, déesse romaine qui avez laissé votre nom à ce mois sonnant si doux et réconfortant à l’oreille, à la peau et à l’âme. Bonjour juin, fin du printemps, début de l’été. Fin de l’école, début des vacances. À fond la verdure, la chaleur, les jardins, les fleurs. Je me pendrais aux aiguilles de l’horloge pour que le temps ralentisse ou s’enlise dans ce passage à l’oisiveté, à la flânerie, à la relâche. Le meilleur temps pour la pêche, le Grand Prix, le golf avec un teint au moins rosé comme le vin.

Là, le philosophe masqué Carey Price aurait vraiment raison de recommander que l’on respire par le nez après avoir été tant gelés, enneigés, inondés. On a l’impression de sortir de prison tellement on a « souffri ». L’été arrivera officiellement le vendredi 21, en matinée, et s’étirera jusqu’au 23 septembre dans la nuit. Merci d’être là avec tes longues journées de belle lumière.

LE THÈME ATTENDU

Allez, beau soleil, fraie ton chemin et insiste jusqu’à notre couenne en manque de belle étoile.

Bermudas et bikini, pas de bas et pas d’habit. Enfin l’amusante liberté dans l’eau, sur vélo ou en patio pour enfin respirer et transpirer.

On est juste assez près du but pour rêver et planifier les vacances, dont la thématique pourrait être « Slack la poulie », « Calme-toi le nerf » ou même « J’veux pu rien savoir ». Je l’aime celle-là, avec 6 ou 7 belles truites qui grouillent encore dans la glacière pendant que Manon verse le vin parce que je suis au moteur. J’peux pas tout faire, moi, chose.

SAMEDISMES

Tout se fait tout seul. Nos vieux hôpitaux n’ont pas besoin de l’aide médicale à pourrir.

Autre définition d’un conventum : réunion de gens qui ont engraissé et perdu des cheveux.

La fausse infirmière a été réaffectée à l’urgence, où il y a plein de faux malades.

À éviter à Montréal pendant le week-end : Montréal.

Comment sauver un noyé. Sortez le noyé de l’eau et ensuite sortez l’eau du noyé.

À MARDI

Salut juin, et surtout... prends ton temps.