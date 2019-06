Tour de l’île de Montréal: le vélo à l’honneur dans les rues

Des milliers de cyclistes sont attendus dimanche à Montréal, à l’occasion du Tour de l’île à travers les rues de la ville.

Les cyclistes entreprendront leur expédition sur l’avenue du Parc, à l’angle de l’avenue du Mont-Royal, et convergeront au parc Jeanne-Mance, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

L’événement est organisé dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, de Vélo Québec. Plusieurs parcours, allant de 25 à 100 km, classiques ou express, sont offerts aux participants.

En raison de la tenue de l’événement, 80 rues et artères seront fermées dimanche. Dès 6 h, les automobilistes devront, entre autres, éviter l’avenue du Parc, l’avenue du Mont-Royal, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, la rue Duluth et la rue Rachel. Les piétons et les cyclistes pourront toutefois circuler sans problème.

Tous les détails concernant les trajets et les rues fermées sont disponibles à https://www.velo.qc.ca/fr/govelo/info-circulation.