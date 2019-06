Tout sur l’installation d’une clôture

Le choix et l’installation d’une clôture reposent principalement sur les besoins des utilisateurs, que ce soit dans le cadre d’un déménagement, d’un aménagement ou d’un agrandissement de la cour ou de l’installation d’un nouvel élément (plan d’eau, bassin...). Dans la plupart des cas, les enjeux liés à la mise en place d’une clôture sont la sécurité, l’intimité, l’embellissement et l’esthétisme.

La sécurité et l’installation de clôture

Sur le plan de la sécurité, les clôtures de maille (clôtures frost) s’avèrent une bonne option en raison de leur rapidité d’installation, leur efficacité et leur prix très concurrentiel. Au fil des ans, elles ont été bonifiées de couleurs variées. Les plus populaires sont le blanc, le noir, le brun autonome, le vert et le taupe.

On peut aussi leur ajouter des lattes de PVC agencées aux couleurs et même au gris acier des clôtures plus commerciales. Cela crée une intimité qui, selon les types, couvrira 85 % de la surface. Certains fabricants offrent des insertions procurant une opacité à 100 %, mais fastidieuses à installer.

L’esthétisme et l’installation de clôture Lorsqu’il s’agit d’esthétisme, les clôtures de bois et celles de PVC plein corps constituent un choix envisageable. Ici, les motifs sont nombreux et les prix varient fortement. Évitez les matériaux bas de gamme, car ils tendent à vite défraîchir. Par ailleurs, les fabricants offrent différentes essences de bois de qualité, comme le cèdre de l’ouest de couleur naturelle ou teint en usine. Il existe même des bois imitant la texture d’essences plus rares. Pour sa part, la clôture ornementale traditionnelle est un dérivé de ce qu’on appelait auparavant le fer forgé. Elle procure un cachet cossu à la résidence et demeure un choix judicieux. De plus, une multitude de motifs, de couleurs et d’insertions permettent maintenant de personnaliser la clôture. Le summum de la qualité est constitué de métaux prétraités au GalvalumeMD et d’une soudure adaptée à l’acier inoxydable pour être ensuite peinte à la poudre électrostatique de polyester, puis cuite. Cela lui donne un fini qui résiste bien à notre climat. Le tout à des coûts concurrentiels dans leur segment. Aussi, quelques fabricants offrent des produits en aluminium dérivés de la fabrication des rampes. D’autres proposent des structures d’aluminium soudé inspirées des clôtures ornementales traditionnelles. Depuis quelques années, la clôture de verre séduit pour les contours de piscine et les rampes de balcon extérieures et intérieures. La démocratisation de son prix a beaucoup contribué à sa popularité.

Les aspects réglementaires et l’installation de clôture Côté hauteur, toute plateforme excédant 72 pouces (1,8 mètre) de haut doit être munie d’un garde-corps pour la protection contre les chutes d’au moins 42 pouces. En dessous de cette hauteur, même si la réglementation est non existante à ce chapitre, il est recommandé d’en installer un d’au moins 36 pouces (1 mètre). Quant aux piscines, informez-vous auprès de l’agent émetteur du permis d’installation de la clôture. En gros, le règlement exigera sans doute que la piscine soit sécurisée d’une clôture d’au moins quatre pieds (1,2 mètre) et que sa barrière soit munie d’un dispositif de fermeture automatique avec un loquet cadenassable ouvrant vers l’intérieur.

L’extérieur de la clôture doit être exempt de tout objet ou de toute structure qu’on peut escalader à une distance équivalente de la hauteur de ladite clôture. Il faut même considérer les portes et fenêtres des bâtiments à proximité comme faisant partie de la problématique.