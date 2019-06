«Les liens du mensonge» de Catherine McKenzie: trois destins liés par une catastrophe

La talentueuse écrivaine montréalaise Catherine McKenzie s’est intéressée aux secrets et aux non-dits dans un nouveau thriller psychologique complexe, mené avec grande habileté, Les liens du mensonge. À travers le parcours de trois femmes liées par une catastrophe, elle montre que chacune est aux prises avec des choix difficiles.

Le roman commence avec un drame terrible, inspiré des événements tragiques du 11 septembre à New York : l’explosion d’un immeuble de bureaux en plein centre de Chicago, un 10 octobre à 10 heures du matin. La catastrophe tue 513 personnes.

L’image de Cecily, une survivante, fait le tour du monde. Kaitlyn était sortie du bureau quelques minutes avant l’explosion. Elle décide alors de simuler sa mort pour recommencer sa vie. Elle se terre pendant trois jours à l’hôtel, puis achète un aller simple pour Montréal afin de vivre dans l’anonymat le plus complet.

Le jour de son enterrement, une femme de 24 ans, Franny, surgit de nulle part. Elle déclare être la fille de la défunte et raconte avoir été abandonnée à sa naissance, puis adoptée.

Un an après l’explosion, Kaitlyn apprend par les médias que Franny laisse planer des rumeurs sur leurs liens de parenté.

Elle décide de mettre un terme à tout cela et retourne à Chicago. Mais ce qui l’attend n’est pas exactement ce qu’elle imaginait.

Catherine McKenzie note qu’on voit souvent, dans les médias, les photos d’une ou deux personnes qui deviennent les images emblématiques des grandes tragédies.

«On les voit beaucoup dans les quelques journées qui suivent la tragédie, mais on ne sait pas à quel point leur vie est affectée par celle-ci, par la suite. Ça m’intéressait de voir l’envers de l’image», explique-t-elle.

Elle souhaitait aussi examiner à quel point la même tragédie pouvait toucher les gens, d’une manière très distincte.

«L’image que j’avais en tête, c’était celle d’une femme qui se retrouvait dans une tragédie contre son gré, une autre qui courait droit vers la tragédie, une autre qui la fuyait.»

Inspirée par 9/11

Catherine McKenzie a choisi de camper l’action à Chicago, mais elle s’est inspirée de l’attentat du World Trade Center pour décrire l’explosion imaginée pour le roman.

«Quand cette tragédie s’est produite, je n’écrivais pas encore de livres, mais je pense que mon cerveau d’écrivaine était à l’œuvre. Il y avait une barricade où les gens affichaient des images des personnes portées manquantes. On ne savait pas si les personnes étaient là ou non.»

Or, il se trouve que son mari était au World Trade Center deux semaines avant la tragédie.

«S’il avait été à New York, je me suis dit que je ne connaissais pas son horaire de manière précise. J’avais aussi beaucoup d’amis qui travaillaient à New York, mais je ne savais pas exactement où. Je me suis demandé si c’était possible que quelqu’un ait utilisé cet événement pour fuir sa vie, parce que tout le monde pensait qu’il était là, alors qu’il n’y était pas... C’est une idée qui m’est restée et chaque fois qu’il y avait une tragédie, j’y pensais.»

Inventions

Elle a aussi entendu parler de personnes qui avaient faussement dit qu’elles étaient dans la tragédie.

«Une femme a menti en disant qu’elle avait survécu aux attentats, alors que c’était complètement faux. Qu’est-ce qui fait qu’une personne pense comme ça?»

L’écrivaine dit avoir de la sympathie pour chacune des trois femmes de son histoire, peu importe leurs actions et les conséquences de celles-ci.

«Ce sont des femmes très différentes de moi, qui ont fait des choix qui sont très différents des miens. Mais chaque personnage doit prendre de graves décisions.»

► Catherine McKenzie est née à Montréal où elle vit toujours avec son mari.