Un circuit historique pour Austin Riley

La recrue Austin Riley a claqué un circuit de deux points dans la victoire de 10 à 5 des Braves face aux Tigers de Detroit, samedi, à Atlanta.

Il s’agissait d’un huitième circuit en 63 présences au bâton dans le baseball majeur pour le joueur de 22 ans. Rhys Hoskins, Carlos Delgado et Trevor Story sont les seuls autres joueurs à avoir frappé au moins huit circuits à leurs 16 premiers matchs dans les ligues majeures.

Riley a aussi égalé la marque de Jim Greengrass (1952) et de Mandy Brooks (1925) avec le plus grand nombre de points produits par un joueur à ses 16 premiers matchs avec 22.

Freddie Freeman a également claqué un circuit de deux points pour les Braves, qui avaient perdu leurs trois dernières rencontres.

Ronald Acuna a quant à lui produit trois points.

Mike Soroka (6-1) a obtenu la victoire. Le partant des Braves tentait de devenir le premier lanceur du baseball moderne a alloué un maximum d’un point au cours de neuf départs consécutifs. L’artilleur de 21 ans n’a pu réaliser l’exploit, lui qui a accordé quatre points, dont trois mérités, et sept coups sûrs en six manches et deux tiers.

Soroka est toutefois le seul lanceur depuis 1913 à avoir alloué un point ou moins à 11 de ses 13 premiers départs en carrière.

Shaun Anderson s’occupe des Orioles

À Baltimore, Shaun Anderson (1-1) a signé sa première victoire dans le baseball majeur alors que les Giants de San Francisco l’ont emporté 8 à 2 contre les Orioles.

L’artilleur de 24 ans a limité les frappeurs adverses à deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Il a également réalisé quatre retraits au bâton.

Brandon Belt a pris les choses en main pour les Giants sur le plan offensif, produit quatre points à l’aide d’un simple et d’un double.

La défaite a été portée à la fiche de David Hess, qui alloué sept points en quatre manches.