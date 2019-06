Un festival montréalais

Le cinéma Loews

Photo, PIerre-Paul Poulin

La réputation de la rue Sainte-Catherine en matière de divertissement et de spectacles en tous genres n’est plus à faire ! Dès le tournant du XXe siècle, les Montréalais prennent l’habitude d’arpenter « la Catherine » pour faire un peu de lèche-vitrine et pour se délasser. Le cinéma Loews y a connu plusieurs vies ! Ouvert en 1917, il est l’œuvre de l’architecte américain d’origine écossaise Thomas Lamb, un spécialiste du style très opulent des anciens théâtres qui joignaient souvent des spectacles sur scène et des projections de films. Le lieu se consacre exclusivement au cinéma à partir des années 1940 et passe d’une grande salle de 3000 places avec balcon à une subdivision de cinq salles dans les années 1970. Le Loews est très en vogue en son temps, décoré d’abondantes dorures et des fresques qu’on peut encore deviner dans les commerces aménagés à partir de l’ancien bâtiment dans les années 2000.

Le festival international du film de Montréal en 1963

Photo courtoisie Archives de la Ville de Montréal, VM94-A0106-009

La création du premier festival international de cinéma de Montréal, en 1960, témoigne du bouillonnement culturel de la métropole francophone du Canada. Alors que le bureau de la censure pèse encore de toute son autorité sur la diffusion des films au Québec, ce premier festival de cinéma veut présenter au public le meilleur du cinéma international. La jeune génération, qui voit le nouveau cinéma se développer ailleurs dans le monde, répond avec enthousiasme. Des cinéastes de légende présentent leurs films au festival, en 1963. L’événement s’ouvre avec Le Guépard, désormais un classique de Luchino Visconti. Autre nouveauté en 1963, le volet compétitif consacré au cinéma canadien. Le jury y décerne un prix spécial à Pour la suite du monde, de Pierre Perrault et Michel Brault, une œuvre fondatrice pour le cinéma québécois. Le festival, qui perdure jusqu’en 1967, aura pavé la voie à toute une nouvelle génération de cinéphiles.

Un lieu bien entouré

Au coin de la rue Mansfield, un bâtiment ancien veille sur les passants depuis 1889. Il s’agit d’une ancienne succursale de la Banque de Montréal, venue s’installer rue Sainte-Catherine pour desservir sa clientèle bourgeoise qui réside dans le quartier. Avec sa pierre rouge et ses belles arcades, son style se démarque ! Baptisé « éclectisme », il se distingue ici par le mélange d’influences et l’utilisation des couleurs du grès, rouge et gris, qui créent les motifs. En son temps, ce style est très à la mode ! À gauche du cinéma, on devine sur une façade d’apparence plus moderne l’enseigne d’un détaillant de complets pour hommes, A. Gold & Sons, qui a habillé plus d’une génération de messieurs montréalais. Le nom de l’entreprise, vendue dans les années 2000, témoignait de l’importance de la communauté juive dans l’industrie du textile et de la mode.