Un proxénète du Québec est accusé à Toronto

TORONTO | Un proxénète originaire du Québec a été arrêté en Colombie-Britannique puis transféré à Toronto pour répondre d’accusations reliées à la traite de personnes.

Patrick Raphael Duchard, 29 ans, a été arrêté le 3 mai dernier à Victoria. Il a comparu à Toronto le 10 mai sous 10 accusations, dont traite de personnes, d’obtention d’avantages matériels issus de la traite de personnes, d’avoir proféré des menaces et d’avoir annoncé des services sexuels offerts par une autre personne.

Selon la police de Toronto, l’homme a encore des liens avec des gens au Québec et pourrait être connu sous le pseudonyme V12.

Il était recherché pour des événements survenus entre septembre 2018 et janvier 2019, soit la période durant laquelle une femme l’aurait rencontrée via internet. La police de Toronto a indiqué samedi qu’il est allégué que «la femme a été forcée de travailler dans l’industrie du sexe» et que «l’homme a publié des annonces en ligne et faciliter des rencontres avec des clients».

Il était recherché par l’équipe de lutte contre la traite d’êtres humains du Service de police de Toronto.

La police craint que Duchard ait fait d’autres victimes et demande à toute personne ayant de l’information à son sujet de communiquer avec son unité des crimes sexuels au 416 808-7474, avec Crime Stoppers (de façon anonyme) au 416 222-TIPS (8477), en ligne à www.222tips.com ou sur sa page Facebook.