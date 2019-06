Un succès pour l’Événement Multi Québecor 2019

Partenaires et annonceurs ont répondu avec enthousiasme à l’invitation de l’équipe des ventes de Québecor, mardi soir dernier, en prenant part à l’Événement Multi 2019, au Centre Vidéotron.

Venus de Québec, du Saguenay et de l’Est du Québec, près de 350 convives ont été accueillis par le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, par plusieurs membres du comité de la haute direction de Québecor et du Groupe TVA, sans oublier les artisans œuvrant pour cette grande famille.