Une maison à 7,95 M$

Un entrepreneur en construction vend à Westmount

Une maison de 7,95 millions $ a été mise en vente à Westmount. La propriété appartient actuellement à une fiducie reliée à l’entrepreneur en construction Gioacchino Arduini, de Gestion Gamarco. Ce dernier avait prêté des centaines de milliers de dollars à l’ancien patron de la firme de sécurité BCIA Luigi Coretti dans les années 2000, ce qu’il avait dit ensuite regretter amèrement. « Perchée sur une colline, cette majestueuse propriété de 10 752 pieds carrés attire subtilement l’attention des passants avec ses lignes épurées et son attrait extérieur. Conçu par le célèbre architecte Phillip Hazan, ce superbe projet de concept et de design met en valeur des espaces de vie à grande échelle et de magnifiques vues à couper le souffle », décrit le courtier Martin Rouleau, de Engel & Völkers.

Trop de mégamaisons à Los Angeles

Il y aurait trop de nouvelles mégamaisons à Los Angeles. Quelque 50 maisons dites « ultra high end spec » sont actuellement en construction dans la ville. Une centaine de maisons de plus de 20 millions $ US sont sur le marché. Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine que plusieurs mégapropriétés se vendent en Californie dans les dizaines, voire les centaines de millions. Les développeurs rivalisent d’ingéniosité pour écouler leurs stocks en organisant des visites libres à thème comme le Great Gatsby avec des acteurs et où on sert du champagne. Un aquarium à requins et une pièce secrète pour faire pousser du cannabis font partie des installations offertes dans ce genre de maisons pour se démarquer.