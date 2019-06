13 personnes qui n’en revenaient pas des rideaux du décor du Gala Québec Cinéma

Si vous avez regardé le Gala Québec Cinéma dimanche soir, vous n’avez certainement pas manqué de constater que le décor était constitué d’immenses draperies amovibles.

Sur Internet, les rideaux tombants à l’air démodé ont volé la vedette.

Joël Lemay / Agence QMI

En effet, lors d’un Gala où les blagues des animatrices (Guylaine Tremblay et Édith Cochrane) et des artistes invités sont souvent tombées à plat et où le public ne semblait pas s’amuser outre mesure, les rideaux ont retenu l’attention.

Joël Lemay / Agence QMI

Voici 13 internautes qui ont souligné la singularité du décor du Gala qui récompense les artistes et artisans du cinéma d’ici.

C'est moi ou le décor du #GalaCinema fait sous-sol de matante Germaine en 1985? — Christian Bergeron (@Chris_Bergie) June 3, 2019

J’essayais de rester positive mais c’est tout à fait le fond de ma pensée ! Le décor est affreux le numéro d’ouverture raté leurs costumes tout droit sorti du Village des Valeurs pour Halloween #GalaCinéma — Lise C (@cylise) June 3, 2019

#GalaCinéma Pourquoi des fonds arrière -jaune-vert-rouge... — Martine ☀️ (@RicherMartine) June 3, 2019

Il faut qu'on se parle des gros draps.#GalaCinema #QuebecCinema — Jim Chartrand (@jschartrand) June 3, 2019

Quand je regarde les effets visuels dont nous sommes capables au Québec, je me dis qu’on aurait pu avoir un décor sans les rideaux et couleurs douteuses. #galacinema — Thérèse Parisien (@thereseparisien) June 3, 2019

robes et décors sont bizarres?? est-ce juste moi qui pense ceci????#GalaCinéma — Nancy Rousselle (@nroussellecom) June 3, 2019

Avez-vous remarqué le lien « ptit kit » entre les horribles rideaux du décor et les costumes d’un goût plus que douteux que les animatrices portaient à l’ouverture du gala?🤔#galacinéma — jackkitkat (@honeycomb18) June 3, 2019

RT @zaptele: Les rideaux hideux du #GalaCinéma sont à la veille d'avoir leur compte Twitter. #AuBonMarché. *** toujours beaucoup d’humour richard — LeSexDansLaCite (@LeSexDansLaCite) June 3, 2019

On va se le dire, les rideaux plissés de couleur douteuse, on aurait voulu qu’ils restent dans les années 80, merci. #GalaCinéma — Hugo Dumas (@hugodumas) June 3, 2019

#GalaCinema , les rideaux, le décor. Le son fermé on dirait une émission produite en Corée du Nord. — RParent450 (@RParent450) June 3, 2019

🔥🔥🔥#GalaCinema — Annie Messier (@messierannie) June 3, 2019

Je ne comprend pas ces rideaux . Budget? Vintage? Ou mauvais goût? #galaquebeccinema — Aline Ayoub (@AAyoubhr) June 3, 2019

