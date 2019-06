[PHOTOS/VIDÉOS] Tornade en Outaouais

Une tornade «a été observée près de l’aéroport de Gatineau à 17h55», selon Environnement Canada qui a émis une alerte pour les secteurs de Gatineau, de la rivière du Lièvre et de Papineauville-Chénéville en Outaouais.

Capture d'écran, Twitter

La tornade à masson Angers.. elle est éteinte maintenant .. inquiétant nous sommes descendu en bas au cas !! pic.twitter.com/SDJpKIpk4w — Gen (@GenLeveille) 2 juin 2019

Alerte Tornade MISE À JOUR, 2 juin 2019 18 h 03, Gatineau #Enalerte https://t.co/lsFwsUf8Hp — Sécurité publique Qc (@secpubliqueqc) 2 juin 2019

«Un témoin oculaire a signalé une tornade près de l'aéroport de Gatineau à 18h00. L'observateur météorologique à l'aéroport de Gatineau a observé une tornade qui se déplaçait vers l'est. Il existe aussi des photos et des vidéos de la tornade. La tornade soulève des débris et cause des dommages. Mettez-vous à l'abri immédiatement», a affirmé l’organisme fédéral dans sa mise en garde.

Capture d'écran, Twitter

«Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles», a affirmé Environnement Canada par communiqué.

De nombreux internautes ont diffusé des photos ou des vidéos sur cette tornade sur internet.

Des veilles d’orages violents ont aussi été lancées pour les régions des Laurentides et de Vaudreuil-Soulanges.

La Sécurité civile du Québec a également émis une alerte similaire à celle d’Environnement Canada, mais elle n’avait rapporté aucun dommage vers 18h30.

La police de Gatineau a également précisé qu’aucun dommage ne lui avait été rapportée.

Le 21 septembre dernier, l’Outaouais avait été touché par une tornade destructrice. Au total, une soixantaine de bâtiments avaient été lourdement endommagés, principalement dans le secteur de Mont-Bleu, à Gatineau. Par miracle, personne n’avait perdu la vie. Plus de 2100 personnes avaient alors été prises en charge par la Croix-Rouge.