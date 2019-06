Canoë-kayak: Deux autres médailles pour Laurence Vincent-Lapointe

Après une course spectaculaire au C-2 500 m où elle a gagné l’argent aux côtés de Katie Vincent, la Québécoise Laurence Vincent-Lapointe a décroché l’or au C-1 5000 m pour conclure sa journée, dimanche, à la Coupe du monde de Duisbourg, en Allemagne.

La canoéiste de Trois-Rivières est parvenue à se démarquer en complétant les 5 kilomètres en 25 min 0,822 s. «J’ai fini sur une bonne note et je suis très satisfaite de ma fin de semaine, surtout avec l’accumulation de la fatigue», a confié Vincent-Lapointe, alors que les essais nationaux et les deux premières Coupes du monde se sont suivis au cours des dernières semaines.

La Chinoise Xu Shixiao a suivi 17,175 secondes plus tard, tandis que la Chilienne Maria Mailliard a pris le troisième rang.

Plus tôt dans la journée, on a eu droit à une fin de course chaudement disputée en finale du C-2 500 m. Vincent-Lapointe et Vincent ont finalement terminé deuxièmes, à 0,318 seconde de l’équipe hongroise. «Nous avons fait une excellente course et je ne suis pas déçue de terminer avec la médaille d’argent. Elles ont seulement réussi à aller chercher la petite coche de plus à la toute fin, ce qui a fait la différence», a indiqué la Trifluvienne.

Après avoir respectivement gagné l’or et l’argent au C-1 500 m, samedi, Vincent-Lapointe et Vincent ont mené durant une bonne partie de la finale, mais ont été rattrapées dans les 100 derniers mètres par les Hongroises Virag Balla et Kincso Takacs (1 min 51,587 s). Ce sont les Russes Kseniia Kurach et Olesia Romasenko qui ont remporté le bronze.

«Nous n’avons presque pas ralenti dans la deuxième moitié de la distance et nous avons vraiment poussé. Nous avons très bien ramé et c’est tout en leur honneur d’avoir réussi la remontée», a ajouté la Québécoise.

Du positif pour Poulin et son équipe

Pierre-Luc Poulin était en équipe avec Mark De Jonge, Nicholas Matveev, Simon Mctavish pour le K-4 500 m. Après une cinquième place de leur groupe en demi-finale, le quatuor s’est bien repris en finale B en étant les plus rapides, complétant la distance en 1 min 19, 827 s.

«Nous avons joué un peu plus "safe" dans la demi-finale en espérant finir en force. Nous avons connu une bonne course, mais c’était trop peu trop tard pour revenir sur les opposants», a fait savoir l’athlète de Lac-Beauport.

Lissa Bissonnette, d’Eastman, était aussi en action en Allemagne pour conclure la fin de semaine, jumelée à Michelle Russell, Courtney Scott et Natalie Davison pour le K-4 500 m. La formation canadienne a finalement pris le cinquième rang de la finale B en raison d’un chronomètre de 1 min 35,230 s.

Pour sa part, Vincent Jourdenais a participé à la finale B du K-2 1000 m, aux côtés de Brian Malfesi, de la Colombie-Britannique. Ces derniers ont terminé la course au quatrième échelon avec un temps de 3 min 12,214 s. Jourdenais s’est aussi classé 30e au K-1 5000 m.