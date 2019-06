C'est arrivé la semaine du 2 juin

4 juin 1907

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-B91-008.

Le Montreal Jockey Club accueille environ 3000 personnes à l’occasion de l’inauguration de la piste de course Blue Bonnets à Montréal, qui sera plus tard rebaptisée l’Hippodrome. Pour l’occasion, six courses sont présentées pour ravir les amateurs et leur permettre de profiter des installations, dont la chic maison du club. On pense que le nom de la piste de ce secteur de la ville serait inspiré par les fleurs bleues qui poussaient dans les champs des fermes des environs. L’hippodrome deviendra propriété de l’État dans les années 1990 et les jockeys y disputeront leur dernière course en 2009.

2 juin 1963

La police de Montréal a procédé à l’arrestation de huit felquistes, dont le meneur George Schoeters, un étudiant d’une trentaine d’années, d’origine belge.

3 juin 1832

Le Carrick, venu d’Irlande, arrive à la Grosse-Île pour une quarantaine. On croit avoir filtré tous les passagers souffrant de choléra, mais l’épidémie se propage, faisant en quatre mois des milliers de morts à Québec et à Montréal.

5 juin 1833

Le Conseil de la toute nouvelle Corporation de la cité de Montréal nomme son premier maire, l’inspecteur des chemins Jacques Viger, qui restera en poste jusqu’en 1836.

6 juin 1944

Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 150 000 soldats alliés débarquent le jour J sur les plages de Normandie. Environ 15 000 Canadiens participent au débarquement sur la plage baptisée « Juno ».

7 juin 1829

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, BM042-Y-1-P1247.

Consécration de l’église Notre-Dame, la basilique actuelle sur la place d’Armes. Son style néo-gothique, très à la mode à l’époque, emprunte plusieurs éléments décoratifs au gothique médiéval, sans toutefois utiliser les mêmes méthodes de construction. La nouvelle église devient la plus vaste église de son temps en Amérique du Nord, pouvant accueillir 10 000 fidèles. Elle remplace la petite église paroissiale, parmi les plus vieux lieux de culte de l’île de Montréal avec la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours. La première église se trouvait aussi sur la place d’Armes, en plein centre de l’actuelle rue Notre-Dame.

8 juin 1731

Pierre Gaultier de La Vérendrye quitte Montréal avec trois de ses fils. Ils fonderont plusieurs postes dans l’actuel Manitoba. Ses fils seront les premiers Français à voir les Rocheuses.