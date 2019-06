Justin Verlander surpasse Cy Young

Ce n’est pas tous les jours qu’un athlète a la chance de surpasser un des meilleurs joueurs de l’histoire de son sport, mais c’est exactement ce qui est arrivé à Justin Verlander.

Le lanceur des Astros de Houston a dépassé nul autre que Cy Young au classement des artilleurs ayant amassé le plus grand nombre de retraits au bâton, dans un gain de 5 à 1 des siens contre les Athletics d’Oakland, samedi.

Verlander a disputé huit manches pendant cette rencontre, passant autant de joueurs adverses dans la mitaine.

Il compte maintenant 2809 retraits au bâton, trois de plus que Cy Young selon l’Elias Sports Bureau, ce qui le classe au 21e rang de l’histoire du baseball majeur dans cette catégorie.

«Parfois, ce sport a vraiment le don de mettre les choses en perspective, a dit Verlander, au site MLB.com, après la partie de samedi. Même si tu essaies de ne pas te laisser déconcentrer par ce qui se passe autour de toi et seulement lancer le mieux possible, quand le nom de Cy Young est mentionné et que tu es associé à lui, c’est très spécial.»

«Ce fut toute une aventure, de mes débuts jusqu’où je suis rendu aujourd’hui. Espérons qu’elle se poursuivra encore longtemps», a ajouté le droitier de 36 ans.

Verlander a conclu sa prestation contre les A’s en retirant Matt Olson au bâton pour mettre fin à la huitième manche. Avant d’affronter le joueur de premier but, le lanceur a reçu la visite de son gérant, AJ Hinch.

«Il m’a demandé si j’avais assez d’essence dans le réservoir, a raconté Verlander. J’ai répondu que j’en avais amplement et il a dit "d’accord, c’est ton match. C’est ton dernier frappeur. Tu vas l’avoir."»

Parmi les meilleurs

Verlander, gagnant du trophée Cy-Young dans la Ligue américaine en 2011, connaît une autre excellente saison jusqu’ici. Il affiche notamment la quatrième meilleure moyenne de points mérités (2,27) des majeures et une fiche de 9-2.

«Il travaille tellement fort et il veut être le meilleur, a dit le receveur des Astros Robinson Chirinos. Il veut toujours être à son meilleur quand il est au monticule. C’est agréable de jouer avec lui.»