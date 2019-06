La femme de mon frère: amour fraternel

CANNES | Dans son premier long métrage, la comédie La femme de mon frère, l’actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri joue avec les codes de l’autofiction pour raconter une histoire qui s’inspire à la fois de sa vie et de la relation fusionnelle qu’elle a déjà eue avec son frère.

« On me demande beaucoup si le film est autobiographique et si le personnage d’Anne-Élisabeth [Bossé] est mon alter ego. Moi, je préfère dire que c’est de l’autofiction », insiste Monia Chokri, lors d’une entrevue accordée au Journal il y a deux semaines au Festival de Cannes.

« Ça me semble une façon plus juste de décrire le film, car l’autofiction joue avec les codes du réel et permet de camoufler les éléments autobiographiques dans la fiction. C’est un genre qui me plaît beaucoup. »

Présenté au récent Festival de Cannes où il a remporté un Prix coup de cœur du jury de la section Un certain regard, La femme de mon frère relate la crise existentielle de Sophia (Anne-Élisabeth Bossé), une jeune trentenaire qui n’arrive pas à trouver un emploi dans son domaine après avoir obtenu un doctorat en philosophie politique.

Hypocondriaque, névrosée et toujours insatisfaite, elle vit une relation fusionnelle avec son frère Karim (Patrick Hivon), qui est à la fois son meilleur ami et son confident. Mais quand celui-ci tombera amoureux de sa gynécologue (Evelyne Brochu), Sophia se retrouvera soudainement seule et sans repère.

« Mon film parle de la famille, mais le sujet de base c’est la relation entre cette femme et son frère », souligne l’actrice et réalisatrice de 35 ans.

« Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de films sur la relation frère-sœur. Ou souvent, quand il y en a, ça parle de l’inceste. Mais pour moi, ce qui est spécifique à cette relation c’est que ce n’est pas charnel ou amoureux. »

« J’ai eu une relation vraiment fusionnelle avec mon frère. On était voisins, on avait des amis communs et on avait même écrit une série ensemble. Et à un moment donné, il a rencontré une fille et j’ai bien vu à partir de ce moment-là que sa tête était ailleurs. Jusque là, il avait tendance à avoir des blondes qui me ressemblaient un peu. Mais là, c’était l’opposé. J’ai senti qu’il fallait que je m’éloigne un peu, pour lui permettre de vivre cette nouvelle relation. »

Entre amies

Actrice de formation (on l’a vue notamment dans le film Les amours imaginaires de Xavier Dolan et dans la série télé Nouvelle adresse), Monia Chokri a décidé rapidement qu’elle ne jouerait pas elle-même le rôle principal de son film : « J’aime le métier de réalisateur, et je voulais me concentrer seulement là-dessus, dit-elle. Ce que je trouvais intéressant aussi, c’est qu’à partir du moment où j’offrais le rôle à une autre actrice, ça enrichissait le personnage. Ça lui offrait une autre dimension à laquelle je n’avais pas pensé. »

Déjà, à l’étape de l’écriture, Monia Chokri a songé à son amie Anne-Élisabeth Bossé pour le rôle principal de son film. Les deux actrices se connaissent depuis qu’elles se sont rencontrées au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, il y a une quinzaine d’années.

« On est très amies, mais on est ­aussi assez différentes. Ce qui nous unit, Monia et moi, c’est qu’on a le même sens de l’humour, observe ­Anne-Élisabeth Bossé. « Le personnage de Sophia me ­ressemble un peu. Je dirais que c’est une partie de moi quand j’étais plus jeune. On dirait que c’est moi avant que je fasse la paix avec plein de choses et dans les périodes de ma vie où j’avais l’ego blessé. »

Monia Chokri abonde dans le même sens : « On n’a pas tout à fait le même genre d’énergie, Anne-Élisabeth et moi. Elle est moins dans la confrontation que moi, et il fallait qu’elle aille chercher cela pour le personnage du film. Il fallait que je la pousse parfois pour aller dans la colère. C’était confrontant pour elle parce que ce n’était pas toujours facile et naturel pour elle d’aller dans cette direction. »

► Le film La femme de mon frère prend l’affiche vendredi (le 7 juin).