Le courage de trois sœurs atteintes de multiples pathologies

Une mère de Sainte-Anne-de-Beaupré qui a donné naissance à trois enfants malades estime que la vie lui a malgré tout fait un énorme cadeau puisque ses filles sont pour elle une véritable leçon de courage, de force et de bonheur.

Les jeunes vies de Marjorie, 10 ans, Camille, 9 ans, et Mya, 3 ans, sont déjà semées de nombreuses embûches. Le hasard a voulu que toutes les trois naissent prématurément. Elles en gardent d’importantes limitations.

La cadette est née après 34 semaines avec une délétion du chromosome 16 qui lui cause de multiples ennuis : déficience intellectuelle légère, épilepsie, troubles de la respiration, de la vue, et digestifs entre autres.

«On m’avait dit qu’elle ne pourrait pas dépasser l’âge de 2 ans, puis qu’elle ne pourrait pas marcher, qu’elle ne pourrait pas parler et qu’elle serait toujours gavée, et finalement, elle a déjoué tous ces pronostics-là», explique sa mère, Fanny Leblanc.

La plus vieille fait aussi de l’épilepsie sévère, ce à quoi s’ajoutent un trouble déficitaire de l’attention et d’autres troubles d’apprentissage. Quant à la petite Mya, elle souffre d’une laryngomalacie, d’asthme et d’un trouble de déglutition.