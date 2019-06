La station Beaudry rouverte ce lundi

C’est ce lundi, après avoir été fermée pendant huit mois, que la station de métro Beaudry rouvre ses portes au public.

La station avait été fermée le 1er octobre dernier pour permettre la réalisation de travaux «critiques dont la réalisation rendaient l’exploitation de la station impossible», a mentionné la Société de transport de Montréal, la semaine dernière en annonçant la réouverture.

La voûte du tunnel piétonnier et celle située au-dessus des voies, les escaliers fixes, les portes et les trottoirs mécaniques ont notamment été l’objet d’améliorations. Les fissures dans le béton ont pour leur part été colmatées et une goulotte a été installée pour canaliser les infiltrations d’eau.

Même si la station redevient accessible, d’autres travaux y seront effectués d’ici mars 2020, de nuit pour ne pas nuire aux usagers.

Le remplacement de la membrane d’étanchéité au niveau de la rue Beaudry, entrainant la fermeture de la rue du même nom, quant à elle, se poursuivra jusqu’à l’automne 2019.

Des travaux se poursuivront aussi jusqu’à l’automne au niveau de la rue Beaudry pour le remplacement de la membrane d’étanchéité.