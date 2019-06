Le Canada ferme temporairement son ambassade au Venezuela

Le Canada a annoncé dimanche la fermeture immédiate de son ambassade au Venezuela de manière temporaire parce que le régime du président Nicolas Maduro aurait refusé de renouveler les visas de ses diplomates.

«Malheureusement, à la fin du mois, les diplomates canadiens au Venezuela ne seront pas en mesure d’obtenir une accréditation diplomatique sous le régime de Maduro, et leurs visas expireront. Par conséquent, nous n’avons d’autre choix que de suspendre temporairement nos activités à l’ambassade du Canada au Venezuela, et ce, dès maintenant», a affirmé la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, par communiqué.

«Alors que le Venezuela sombre de plus en plus dans la dictature et que les Vénézuéliens continuent de souffrir aux mains du régime illégitime de Maduro, le régime a pris des mesures pour limiter la capacité des ambassades étrangères à fonctionner au Venezuela, en particulier celles qui préconisent le rétablissement de la démocratie au Venezuela», a précisé la ministre.

Chrystia Freeland a laissé planer un doute concernant la présence de diplomates vénézuéliens au Canada.

«Nous évaluons également le statut des diplomates vénézuéliens nommés par le régime Maduro qui se trouvent au Canada», a-t-elle ajouté.

Les services consulaires aux Canadiens se trouvant au Venezuela seront fournis par l’ambassade canadienne en Colombie, à Bogota. En raison de l’instabilité politique et sociale qui règne au Venezuela, le gouvernement fédéral avait déconseillé aux citoyens canadiens de s’y rendre.

Le Canada, ainsi que de nombreux pays européens ou des Amériques, comme le Mexique, le Brésil et les États-Unis, réclament le départ du président Nicolas Maduro et la tenue de nouvelles élections présidentielles. Ces États ont mis en place des sanctions contre ce pays sud-américain dont l’économie est en chute libre et qui a vu des millions de citoyens s’en aller.