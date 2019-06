L’environnement n’est pas secondaire

Deux ans après l’album Nos forêts chantées, la fondation Cowboys Fringants est de retour avec un nouvel album collectif à thématique environnementale, Le Saint-Laurent chanté. Dix nouveaux artistes, dont Alex Nevsky, Patrice Michaud et Marie-Pierre Arthur ont chanté les textes d’élèves de dix écoles secondaires réparties à travers la province.

Même s’ils étaient fort occupés par la préparation de leur futur album, L’Amérique pleure, les Cowboys Fringants tenaient à ce que leur fondation lance un nouveau projet pédagogique de création artistique et de sensibilisation environnementale.

Encore une fois, le groupe a mandaté le parolier Jonathan Harnois pour qu’il parte à la rencontre de 156 élèves de dix écoles québécoises, de Gatineau à Sainte-Anne-des-Monts. En leur compagnie, l’auteur a écrit dix chansons qui s’inspirent du fleuve Saint-Laurent.

Les pièces ont ensuite été envoyées à dix artistes qui ont accepté de participer au projet : Alex Nevsky, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Maude Audet, Antoine Corriveau, Elisapie, Salomé Leclerc, Jérôme Minière, Galaxie et Saratoga.

« On voulait avoir une parité dans les artistes féminins et masculins, et aussi une représentation des Premières Nations », indique Jérôme Dupras, bassiste des Cowboys Fringants.

Sensible à l’environnement

Photo courtoisie, LePetitRusse « J’ai accepté de participer pour essayer quelque chose de nouveau et parce que j’ai grandi avec le fleuve au bout de ma rue, indique Antoine Corriveau, qui chante Le fleuve t’attend. J’y ai fait de la voile tous les étés de mon enfance et de mon adolescence avec mon père. C’est notre ressource naturelle qui me touche le plus et l’élément qui m’apaise le plus. »

Photo courtoisie, Marie-Pierre Normand « Je suis très sensible aux questions environnementales depuis la fin de mon adolescence, et touché par l’engagement des Cowboys Fringants pour cette cause, mentionne Jérôme Minière. Et puis, ­aussi, j’étais intrigué par l’idée de travailler à partir d’un texte écrit par Jonathan Harnois et les élèves de la polyvalente des Berges [à Grandes-Bergeronnes, sur la Côte-Nord]. »

Photo d'archives, Ben Pelosse Le premier album, Nos forêts ­chantées, a été « un succès autant dans les écoles qu’au niveau ­régional, ­mentionne Jérôme Dupras. Il y a eu une mobilisation. Ç’a vraiment fait quelque chose de beau dans les communautés. »

Pour l’instant, aucun spectacle n’est prévu à propos de ces deux albums. « On a exploré un peu pour celui-là, mais c’est vraiment difficile d’arriver à réunir tous les artistes », indique le bassiste.