«Obamacare» a permis de mieux traiter des cancers, selon des études

WASHINGTON | La réforme du système de santé américain introduite par l'ex-président démocrate Barack Obama a permis d'améliorer la détection précoce du cancer des ovaires et d'éliminer le déséquilibre entre les différentes origines ethniques dans le traitement de plusieurs autres cancers, selon deux études.

Ces conclusions --présentées à Chicago lors de la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui réunit ce week-end des spécialistes internationaux du cancer-- tombent alors que le républicain Donald Trump et son parti ont promis d'éliminer ce système s'il est réélu en 2020.

Promulguée en mars 2010 sous Barack Obama, la loi «Affordable Care Act» (ACA), dite «Obamacare», a permis à des millions d'Américains d'obtenir cette assurance maladie qui mêle couvertures publique et privée. Elle a fait tomber le pourcentage d'Américains ne disposant d'aucune assurance maladie de 16% en 2010 à moins de 12% en 2016.

«Avoir une assurance maladie joue un rôle majeur dans le fait qu'une femme puisse ou non avoir accès à des professionnels de la santé qui puissent surveiller les symptômes et agir sur ces symptômes si nécessaire», a déclaré Anna Jo Smith, de l'hôpital américain Johns Hopkins, qui a mené l'étude sur le cancer des ovaires.

Si le taux de survie à cinq ans des femmes chez qui on diagnostique un cancer des ovaires à un stade précoce s'élève à 75%, il plonge à 30% pour celles chez qui on découvre la maladie plus tard.

Comparant des données relevées avant le vote de l'ACA (2004-2009) à une période juste après (2011-2014), l'étude conclut que les diagnostics précoces ont progressé de 1,7%.

Si cette différence «peut ne pas apparaître très importante, sur les 22 000 femmes qui reçoivent le diagnostic d'un cancer des ovaires chaque année aux États-Unis, cela veut dire que près de 400 femmes supplémentaires ont pu recevoir le diagnostic à un stade précoce et curable».

Les déséquilibres entre Américains blancs et noirs en terme de diagnostic ont en outre «pratiquement disparus» après le passage d'«Obamacare», qui a notamment permis d'étendre le système «Medicaid» couvrant les Américains les plus pauvres, selon la seconde étude menée par Amy J. Davidoff, de l'université de Yale.

Avant cette réforme, les patients afro-américains étaient moins nombreux à recevoir un traitement dans les meilleurs délais après le diagnostic «que les patients blancs» (avec une différence de 4,8 points de pourcentage), selon les chercheurs.

Depuis son adoption, 6,1% de patients noirs en plus ont reçu un traitement dans les temps, contre 2,1% de patients blancs, ce qui a pratiquement éliminé la différence statistique.