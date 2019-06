Portes ouvertes: Patsy Gallant

« La photo qu’on ­aperçoit sur ma table de verre 8 est celle d’un ex-amant. ­Plusieurs de mes chansons m’ont été inspirées de notre relation. Écrivain et ­cinéaste, il travaille pour l’entreprise de Steven Spielberg et habite en Californie. Je dis souvent que les amants... “They come and go, it’s like ­money”... Mais celui-là occupe toujours une place importante dans mon cœur. »