Temps durs pour les agriculteurs québécois

Entre les tensions économiques avec les États-Unis, un hiver rigoureux et la météo capricieuse, les agriculteurs du Québec connaissent un début de saison ingrat.

Les champs de maïs sont gorgés d’eau en ce début de mois de juin, alors que le manque de soleil se fait durement sentir pour les producteurs maraîchers.

S’ajoutent à cela les droits de douane imposés par les États-Unis qui mettent une pression à la baisse sur le prix de plusieurs grains tels que le soja ou le canola. La rentabilité des récoltes, et parfois de fermes québécoises, est mise en péril, selon les dires du président des Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek.

Pendant ce temps, les agriculteurs tentent de profiter de chaque rayon de soleil pour ensemencer leur champ.

«On fait des journées incroyables, dit Alexandre Boisclair, de la Ferme Bazinet. Ça peut aller jusqu’à 20 heures.»

«En agriculture, on n’a aucun contrôle sur la nature. On n’a aucun contrôle sur le prix non plus... Il faut faire avec», se résigne, pour sa part, Michel Guillet, de la Ferme Gaétan Beauregard.

Les conditions que connaissent les agriculteurs cette année auront sans aucun doute un impact sur la production annuelle. Ils demandent aux différents paliers de gouvernement de leur venir en aide afin d’éponger les pertes qui pourraient se chiffrer à des centaines de millions de dollars.