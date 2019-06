C’est demain que sera rendu public le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Intitulé « Réclamer notre pouvoir et notre place », le rapport de près de 1200 pages propose 230 recommandations. Il voit dans le traitement réservé aux victimes de cette tragédie, le produit d’un génocide canadien.

Le temps d’agir

D’entrée de jeu, la commissaire en chef, Marion Buller, affirme que le rapport porte sur « un génocide planifié, fondé sur la race, l’identité et le genre ». Le terme « génocide » y figure 122 fois. C’est dire que l’accusation est grave.

En effet, qui dit génocide dit « crime contre l’humanité ». L’image du Canada en prend un coup, lui qui aime se présenter à l’international comme « un pays sans passé colonial ».

D’ailleurs, ce constat de « génocide canadien » n’est pas loin des propos tenus par le premier ministre Justin Trudeau, devant l’ONU, le 21 septembre 2017, quand il avait parlé de l’expérience des peuples autochtones du Canada comme en étant « une d’humiliation, de négligence et d’abus. »

Une histoire qu’il a qualifiée de « grande faille », où les gouvernements successifs avaient cherché à « miner leurs droits et leur dignité » et à « éradiquer leurs langues et leurs cultures ». Un « héritage du colonialisme » illustré par une loi « paternaliste » sur les Indiens.

L’enquête a connu son lot de difficultés et a nécessité deux ans et demi de travail (voir ma chronique « Femmes autochtones : de l’oubli à l’indifférence » dans Le Journal du 14 octobre 2017).

Un génocide programmé

On estime généralement le nombre des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées entre 3000 et 4000, soit plus que la population actuelle de Kuujjuaq.

Déjà en 2013, l’ancien premier ministre, Paul Martin parlait de « génocide culturel », lors de la Commission vérité et réconciliation sur les pensionnats autochtones.

Mais il faut remonter au 16e siècle, lors de l’arrivée des premiers Européens à Kanata (qui donnera le nom Canada) pour retrouver les fondements de cette idéologie de déshumanisation des peuples autochtones. Des préjugés qui perdurent encore aujourd’hui.

Depuis la Proclamation royale de 1763, on n’a cessé de déposséder ces peuples de leurs territoires et de leurs richesses, au nom d’une sacro-sainte mission civilisatrice.

Plusieurs lois ont été adoptées pour définir l’identité des Indiens comme étant « de sang sauvage » et appartenant à une « tribu ou peuplade de Sauvages ».

On s’est appliqué à leur interdire la promotion de leurs langues et leurs cultures. La Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones avait déjà conclu à une violation flagrante de leurs droits, en 1996.

L’Acte des Sauvages de 1876 les placera sous la tutelle du gouvernement fédéral qui exercera le pouvoir exclusif de les administrer et de gérer leurs terres et leur mode de vie sur les réserves. Depuis, la loi sur les Indiens n’a été qu’une série d’humiliations et de traumatismes.

Jusqu’à Pierre-Elliot Trudeau qui avait rêvé de les dissoudre dans le magma du multiculturalisme, avec son Livre blanc, en 1969.

Justin Trudeau n’a cessé de faire des promesses de corriger les iniquités dont souffrent nos peuples autochtones. Il aura l’occasion, demain, de nous dire de quel bois il se chauffe.