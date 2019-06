Un héritage, c’est pas juste une affaire d’argent

Je m’adresse à cette mère de deux enfants qui, après avoir hérité de son mari, a annoncé à sa fille qui lui demandait comment elle entendait rédiger son testament qu’elle en laisserait la totalité à son fils qui en avait plus besoin qu’elle. Son prétexte étant que sa fille avait un excellent emploi et largement de quoi satisfaire à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille.

Et voilà qu’elle s’étonne de la réaction violente de sa fille qui lui remet sur le nez qu’elle avait toujours été plus sévère avec elle qu’avec son frère, et que maintenant elle allait la priver de ce qui devait lui revenir de droit pour avoir répondu à ses attentes. Non seulement le frère avait-il toujours bénéficié du laxisme de sa mère à son endroit, mais il allait en plus être récompensé pour avoir moins bien réussi qu’elle. OUF !

J’espère que cette femme à la lecture de mon résumé de sa lettre va voir l’énormité de la claque en pleine face donnée à sa fille. Comment peut-elle se surprendre qu’elle ne veuille plus la voir ? Non, mais faut quand même pas exagérer dans l’ingratitude ! Elle ne se rend même pas compte que ce n’est pas le montant d’argent qu’elle n’aura pas qui frustre sa fille, mais bien plutôt le « deux poids deux mesures » qu’elle établit entre son frère et elle.

Mon père m’a fait quelque chose de semblable il y a vingt ans. Sous prétexte que ma sœur se débrouillait moins bien que moi et qu’elle n’avait pas comme moi un mari bien nanti, il lui a laissé tout ce qu’il possédait. Vous allez me dire que l’ensemble de ses biens n’avait rien d’une fortune, mais ça m’a terriblement blessée. Il y a un principe de base que tout parent devrait garder en tête : ses enfants doivent être traités de façon égalitaire. J’ai fini par me faire une raison et oublier la chose. Mais en lisant cette lettre, ça m’a quand même dardée au cœur.

Anonyme

Et je vous comprends. Les questions de testament étant toujours très délicates dans une fratrie, cette femme aurait au moins pu s’abstenir de révéler de son vivant à sa fille l’intention qu’elle avait de la déshériter, même si cela partait d’une volonté de compensation pour un fils moins chanceux dans la vie.