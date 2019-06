Un poteau pourri d’Hydro dans leur cour

Des résidents de Montréal craignent qu’un poteau d’Hydro-Québec pourri dans leur cour depuis deux mois casse et blesse des passants ou abîme leur maison.

« Pourquoi faut-il attendre une tragédie avant de retirer ce poteau ? Lorsque j’appelle Hydro, on me dit qu’un jour ça va être réglé, mais que ce n’est pas prévu pour les prochaines semaines. Il y a des limites à rire du monde. Il est pourri. Ce n’est pas solide », soutient le locataire d’un duplex, Istvan Horvath.

Le 4 avril dernier, Marie-Thérèse Desjardins, propriétaire de l’immeuble de la 36 e Avenue à Rosemont, et M. Horvath ont reçu la visite d’Hydro-Québec.

Selon ce que racontent les résidents, le technicien leur aurait expliqué que le poteau était pourri et qu’il venait pour le remplacer. Ce qui à première vue était tout à fait logique pour l’homme de 57 ans et la dame de 83 ans.

Or, lorsque le locataire est revenu du travail, il a eu la mauvaise surprise de voir le vieux poteau coupé à la base, installé sur le pavé de son entrée. Il est retenu par des barres métalliques en forme de croisillon et les fils électriques passent toujours dessus.

Or, deux mois plus tard, rien ne bouge. Ils ont beau appeler la société d’État, on leur répond que le processus suit son cours.