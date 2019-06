Un projet qui continue de diviser

Les consultations relativement au projet de loi sur l’implantation des maternelles 4 ans, qui se sont déroulées la semaine dernière à l’Assemblée nationale, n’ont pas été de tout repos pour le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Les experts sont divisés. Des acteurs du milieu scolaire favorables au projet rappellent que les défis sont nombreux. Plusieurs le pressent de ralentir la cadence afin de prendre le temps de bien faire les choses. Et les partis d’opposition ont durci le ton à son endroit, lui reprochant son « entêtement » dans ce dossier.

Les défis

Photo d'archives, Fotolia

En plus du manque de locaux dans les écoles, des problèmes de recrutement d’enseignants et du manque de formation dont il a déjà été abondamment question dans les médias, les consultations ont permis de mettre en lumière d’autres défis :

► Des ratios trop élevés en service de garde à l’école

Le ratio dans les groupes de services de garde à l’école, qui est de 20 enfants pour un éducateur, est trop élevé pour les petits de 4 ans, selon le Conseil supérieur de l’éducation et l’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS), laquelle a suggéré d’abaisser ce ratio à 15 enfants par adulte pour les élèves les plus jeunes.

► Des petits de 4 ans dans les autobus scolaires

Les enfants de 4 ans, transportés présentement en autobus scolaire, ont parfois de la difficulté à monter les marches à l’entrée, ils peinent à s’asseoir et peuvent même glisser sous les bancs, faute de tonus. Pour des raisons de sécurité, du financement supplémentaire qui permettrait d’offrir un transport mieux adapté aux tout-petits – par minibus ou berline – est réclamé par la Fédération des transporteurs par autobus.

► Des camps de jour estivaux pour les 4 ans

Les parents d’enfants de 4 ans inscrits à la maternelle voudront avoir accès à des camps de jour municipaux pour leurs petits, une fois l’année scolaire terminée. Or, les camps de jour ne sont « pas adaptés » pour accueillir des enfants de cet âge, selon l’Union des municipalités du Québec, qui réclame un soutien financier pour accueillir cette nouvelle clientèle.

Mettre la pédale douce

Photo d'archives

Puisqu’il n’existe aucun consensus scientifique permettant d’affirmer avec certitude que la maternelle 4 ans pour tous est plus efficace que les CPE, il vaut mieux évaluer rigoureusement les impacts des différents services éducatifs en place présentement avant de donner le feu vert à un déploiement universel, selon George Tarabulsy, professeur à l’École de psychologie de l’Université Laval. D’autres intervenants ont aussi souligné que l’important avant tout est la qualité des services éducatifs, peu importe qu’ils soient en CPE ou en maternelle, d’où l’importance de prendre le temps de bien faire les choses.

Pour

Photo d'archives, Fotolia

Pour Égide Royer, professeur en adaptation scolaire à l’Université Laval, l’amélioration de la réussite des élèves en difficulté passe par l’implantation de la maternelle 4 ans pour tous. Les enseignants, qui ont une formation adéquate en numératie et en littératie, sont les mieux placés pour faire de l’intervention précoce auprès des enfants de 4 ans, un modèle qui a donné des résultats probants dans plusieurs systèmes d’éducation performants, a-t-il affirmé. Un enfant avec des défis particuliers aura plus de chance d’obtenir des services à l’école plutôt que dans le réseau des services de garde, selon cet expert.

En début de semaine, d’autres experts ont aussi publié une lettre ouverte pour soutenir ce projet du gouvernement caquiste.

Dans le réseau scolaire, l’une des associations qui représentent les directions d’école et celle qui représente les directions générales des commissions scolaires se sont aussi prononcées pour la maternelle 4 ans pour tous, malgré les défis que ce projet comporte, estimant que cette mesure pourrait permettre à plus d’enfants de partir du bon pied dans leur cheminement scolaire.

Contre

Photo d'archives, Fotolia

Sylvana Côté, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, soutenue par le pédiatre Richard Tremblay et la professeure Christa Japel de l’UQAM, affirme que selon des données québécoises, ce sont les CPE et non les maternelles 4 ans qui préparent le mieux les enfants pour la réussite scolaire. Le gouvernement doit privilégier le développement des CPE, afin qu’ils soient accessibles à tous, plutôt que celui des maternelles 4 ans, selon Mme Côté.

Jacques Moreau, professeur à l’École de travail social de l’Université de Montréal, affirme que de déplacer des enfants de 4 ans d’un CPE vers la maternelle « pourrait être une menace » pour certains enfants, en particulier pour ceux qui sont déjà vulnérables sur le plan de leur développement, à cause du changement hâtif d’environnement. « On a besoin d’une approche ciblée [pour les élèves vulnérables] et non pas de maternelles 4 ans partout pour tout le monde », a-t-il lancé.

De leur côté, les syndicats d’enseignants s’opposent à l’implantation des maternelles 4 ans pour tous, déployées de façon « mur à mur », affirmant que Québec doit continuer à donner la priorité aux enfants issus de milieux défavorisés comme ce fut le cas au cours des dernières années, car ce sont eux qui en ont le plus besoin.

Les coûts de la maternelle 4 ans pour tous

► Construction de nouveaux locaux : 1 milliard $ (1300 classes à construire, pour un total de 2600 nouvelles classes d’ici cinq ans)

► Coûts de fonctionnement : 436 millions $ par année (majoritairement en salaire)