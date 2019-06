Véronique Cloutier partage une triste nouvelle à ses abonnés Instagram

Ce matin, l’animatrice a pris quelques instants pour partager un moment d’émotion avec ses admirateurs.

Véronique Cloutier a annoncé ce dimanche matin, via le réseau Instagram, que sa «mamie» était décédée.

Dans une publication touchante et emplie de sérénité, la vedette a rendu hommage à celle qui était sa «plus grande fan».

«On a passé la journée avec elle à rire, jaser, pleurer, se faire chicaner de ramasser les traîneries, se dire sans arrêt qu’on s’aime et même chanter jusqu’à quelques secondes avant la fin», y raconte celle qui est à la barre de Véronique et les Fantastiques, sur Rouge FM.

Sa Mamie s’était même permis une pointe d’humour, avant de quitter ses proches, en disant «qu’elle a hâte de voir s’il y a des casinos en haut».

En guise de conclusion, Véronique Cloutier souligne le professionnalisme de ceux qui ont veillé sur sa grand-mère dans les derniers moments de sa vie.

«Je tiens à remercier le personnel et les bénévoles de La source bleue de Boucherville pour les soins donnés avec amour et respect. Des gens qui auront mon admiration et ma gratitude éternelles», écrit-elle.

Toutes nos plus sincères sympathies à Véronique Cloutier et à ses proches.