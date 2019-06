Vincenzo Guzzo encore dans la course

La semaine dernière, il a informé qu’il mettait le projet « sur la glace en raison de certaines personnes impliquées dans le dossier ». Et si M. Guzzo avait lancé cette information pour pouvoir continuer de négocier avec la LCF loin des projecteurs Ça serait une excellente stratégie, et c’est ce que font les hommes d’affaires comme lui.

Regardez les actions et les paroles de Stephen Bronfman et de son groupe dans le dossier du retour du baseball à Montréal. Son dossier avance bien même s’il ne se lance pas dans de grandes déclarations dans les médias. On peut penser que Guzzo veut emprunter la même voie.