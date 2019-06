Dubois, André



Le 27 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. André Dubois, époux de Mme Lise Archambault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée (Sylvain), ses petits-fils Gabriel et Justin, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces. Une cérémonie a eu lieu dans l'intimité.www.salondemers.com