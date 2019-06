5 séries qui vous donneront des sueurs froides tout le mois de juin

En collaboration avec

Notre train-train quotidien est souvent loin d’être rocambolesque. C’est peut-être pourquoi les séries de type thriller sont aussi populaires – les aventures des personnages qui luttent pour leur vie au petit écran nous font vivre des sensations fortes bien méritées!

Et quoi de mieux que la vidéo sur demande par abonnement (VSDA) pour assouvir tous nos désirs? Club illico contient justement un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de longs-métrages passionnants et de séries télé géniales. Chaque semaine, du nouveau contenu en français est ajouté à la plateforme.

Voici cinq séries effrayantes qui vous donneront envie de vous cacher derrière un coussin... et de regarder le prochain épisode tout de suite!

The Handmaid’s Tale : La servante écarlate, Saison 3

Série dramatique – Mise en ligne le 13 juin

Dans un futur pas si lointain, l’univers dystopique de La servante écarlate déploie son nuage noir au-dessus des droits des femmes aux États-Unis. Dans cette troisième saison, on suit la quête de liberté de June (Elisabeth Moss), une femme réduite au rang de mère porteuse pour une riche famille de Gilead, le régime totalitaire en place. Une série extrêmement bien ficelée qui donne froid dans le dos de par son réalisme qui trouve tristement écho avec certaines mesures politiques mises en place en Alabama... et dans le reste du monde.

Absentia, Saison 2

Série policière – Mise en ligne le 27 juin

Victime d’amnésie, déclarée disparue pendant six ans, l’ancienne agente du FBI Emily Byrne cherche à retrouver une vie normale auprès de sa famille et de ses collègues. Dans cette deuxième saison, la policière tente de faire la paix avec son passé en enquêtant sur son ravisseur, un tueur en série notoire de Boston. La série anxiogène tournée en Bulgarie nous offre des paysages de béton sale et d’inquiétants graffitis – de quoi nous plonger dans la même torpeur que la protagoniste assez rapidement!

Victor Lessard, Saison 1-2

Série policière – En ligne

Cette série québécoise tire son inspiration des romans de Martin Michaud. Elle suit les enquêtes du sergent Victor Lessard (Patrice Robitaille), policier montréalais qui fait face à des séries de meurtres plus effrayants les uns que les autres. Avec l’aide de sa coéquipière Jacinthe Taillon (Julie LeBreton), l’enquêteur cherche à coincer les criminels les plus dégoûtants de la métropole. On attend avec impatience la troisième saison!

Arrow, Saison 4

Série fantastique – Mise en ligne le 20 juin

Le jeune milliardaire Olivier Queen a été porté disparu pendant cinq ans. Quand il rentre chez lui, il est un homme nouveau: un super héros à la Robin des Bois qui cherche à redorer le blason de sa ville déchue, Starling. Dans cette quatrième saison, Arrow (c’est le nom qu’emprunte Olivier lorsqu’il devient justicier) traque les mécréants qui ont corrompu la ville à l’aide de ses alliés Felicity Smoak et John Diggle. Issue de la famille DC Comics, Arrow nous offre tout ce qu’on aime dans une série de superhéros: une tension entre la vie privée et la vie publique, des amours impossibles et surtout, d’excellents méchants.

Motel Bates, Saison 1-5

Série de type thriller – En ligne

Ce prequel de l’inoubliable Psycho d’Alfred Hitchcock raconte la jeunesse de Norman Bates, qui deviendra le psychopathe notoire que l’on connaît. Après la mort tragique de son mari, Norma Bates déménage en Oregon avec son fils afin d’ouvrir le Bates Motel. Norman, lui, tente de composer avec les rouages de l’adolescence, ses hallucinations effrayantes et sa relation plus que fusionnelle avec sa mère. De quoi donner froid dans le dos!

