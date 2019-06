Apple dévoile enfin son nouveau Mac Pro, un monstre de puissance jusqu’à 28 processeurs, et un nouvel écran!

Avec le nouveau Mac Pro, Apple effectue enfin son retour en haut de gamme ou, si vous préférez, dans le créneau professionnel des stations de travail. Un retour doublé par un écran 32 po XDR Retina 6K.

Les utilisateurs professionnels attendaient ce moment depuis des années! Dans le monde informatique, aussi bien dire une éternité. Si la première génération 2006-2012 de cette tour tout aluminium avait remporté un grand succès pour sa puissance et la facilité de ses mises à niveau matérielle, la seconde – modèle cylindre lancé en juin 2013 – fut moins appréciée.

En effet, son design empêchait toute possibilité d’extension interne, il n’y avait que la mémoire vive, les périphériques et le stockage SSD en PCIE 4x qui pouvaient remplacés ou ajoutés. Et c’est sans parler des problèmes de fiabilité des cartes graphiques. Bref, le cylindre Mac Pro a stagné jusqu’en 2017, année où Apple annonçait le développement d’un tout nouveau modèle.

Deux ans plus tard, le nouveau Mac Pro est déballé en public. Et la bête a de quoi faire baver d’envie les « pro-users » les plus exigeants... et les nostalgiques du modèle première génération.

Une puissance de traitement et de vidéo massive

À ne pas en douter, le design du Mac Pro 3e génération s’inspire grandement de la première! Boîtier aluminium, ventilation latérale, même facilité d’accès intérieur, il plaît. Voyons ce qui se cache sous le capot.

Côté processeurs, on compte cinq configurations sur puces Intel Xeon de 8, 12, 16, 24 et 28 cœurs dotés d’énormes caches L2 et L3. Pour les alimenter, les 12 fentes du Mac Pro peuvent totaliser 1,5 téraoctet de mémoire vive répartie sur les deux faces de la carte mère (six par côté). Au maximum de la capacité, la bande passante atteint 140 Go par seconde.

Et avec huit fentes d’extension PCI Express, soit deux fois plus que la dernière génération, les propriétaires peuvent personnaliser et développer leur système de manière jamais possible dans un seul poste de travail.

Carte graphique x 2 jusqu’à 56 téraflops

Pour gérer des contenus cinéma 3D, des scènes tournées en 8K ou des environnements 3D, le Mac Pro dispose d’une à deux cartes vidéo les plus puissantes au monde : Radeon Pro Vega II Duo. Les deux processeurs vidéo (GPU) par carte totalisent jusqu’à 56 téraflops de données par seconde et 128 Go de bande passante mémoire. En somme, assez de puissance en rendu vidéo, en apprentissage machine ou encore dans une simulation de particules en physique pure.

Prix? 5999 $US pour la configuration de base. Livraison cet automne. Lien direct : https://www.apple.com/mac-pro/

Écran 32 po XDR Retina 6K

Pour compléter son Mac Pro, il fallait à Apple un écran tout aussi professionnel à la hauteur des capacités du premier.

Pour cela, l’écran Pro Display XDR 6K de 32 po affiche une définition de 6016 x 3384, soit 40% plus que l’écran Retina 5K. Au menu, 20 millions de pixels, une large gamme de couleurs P3, un milliard de couleurs (10 bits), un angle de vision ultra large, une bordure d’écran de seulement 9 mm et un verre antireflet.

XDR plus fort que le HDR

Cet écran intègre une imagerie XDR qui dépasse l’actuel standard HDR (grande gamme dynamique). XDR qui signifie Extreme Dynamic Range est rendu possible par un ratio de contraste de 1 000 000 :1 et une luminosité continue de 1000 nits (unité de luminance) ou de 1600 nits en pointe.

L’écran qui utilise une connexion Thunderbolt 3 (40 Gb/s) avec le Mac Pro peut également pivoter à la verticale en mode portrait et être détaché de son socle. Ce dernier fait appel à un système de contrepoids qui lui donne une mobilité «sans gravité».

Au meilleur de sa configuration, le nouveau Mac Pro peut gérer l’affichage de six écrans 6K ou douze écrans 4K !

Prix demandé, 4999 $US. Le socle Pro Stand exige 999 $US et le montage mural VESA, 199 $US supplémentaires. Disponibilité : cet automne.