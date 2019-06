BERTHIAUME, Gilles



À Montréal, le mercredi 15 mai 2019 est décédé, à l'âge de 82 ans, Gilles Berthiaume, conjoint de Danielle Asselin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Normand (Manon), Denis (Nancy) et Daniel (Suzy), sa première épouse Claudette Gingras, ses belles-filles Caroline (Daniel) et Julie (Yves), son beau-père Benoit, ses petits-enfants Kim, Sandra, Rachel, Stacey, Jennifer, Véronique, Pénéloppe, Noémie, Juliette et Mélodie, ses arrière-petits-fils William, Zachary et Landon, ses frères et soeurs, feu Maurice, Yvon, Ginette, Denis (Hélène), sa belle-soeur Sylvie, ses neveux et nièces, parents et amis.Contrairement à l'avis publié samedi, notez que la famille vous accueillera bien au complexele jeudi 6 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 20h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h30 en la chapelle du complexe.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.