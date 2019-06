Côte-Nord: un ancien gardien de prison plaide coupable pour pornographie juvénile

Un gardien de prison qui était à l'emploi des Services correctionnels du Canada au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier sur la Côte-Nord a plaidé coupable cet avant-midi à deux chefs d’accusation pour avoir accédé à de la pornographie juvénile.

Dominic Fortin a brièvement comparu au Palais de justice de Sept-Îles. Son avocat a demandé un report de la sentence pour permettre à l’homme de 37 ans de terminer une thérapie.

La prochaine audience, lors de laquelle Fortin devrait recevoir sa peine, a été fixée au 9 décembre. L’avocat de la défense a annoncé qu’il souhaitait s’entendre avec la Couronne pour faire une suggestion de sentence.

Les événements reprochés à l'homme, survenus entre 2013 et 2018 ne se sont pas produits dans le cadre de ses fonctions. Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, l'homme n'habite plus sur la Côte-Nord et a perdu son emploi aux Services correctionnels du Canada.