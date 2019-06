Davantage de tournages de Sucré Salé à Québec

Québec sera davantage mise en valeur cet été à Sucré Salé. La quotidienne culturelle estivale compte présenter au moins un reportage par semaine tourné dans la capitale, dès la mi-juin.

L’émission, qui a entamé sa 18e saison le 20 mai dernier, a déjà réalisé quelques reportages à Québec par le passé. Cette année, une équipe de tournage satellite sera en ville de manière plus régulière.

Déjà, une entrevue avec Patrick Bruel a été enregistrée lors de son passage au Centre Vidéotron, pour la promotion de son spectacle en novembre, il y a quelques semaines. Sucré Salé se déplacera aussi du côté du Capitole pour rencontrer Alain Choquette et présentera un topo tourné au Monster Spectacular le 18 mai à l’amphithéâtre.

L’équipe de production compte aussi déployer ses chroniqueurs du côté d’événements phares comme le Festival d’été et le ComediHa! Fest.

En région

Après avoir lancé ses dernières saisons à New York, Los Angeles, Las Vegas et en Floride, Patrice Bélanger souhaite, depuis longtemps, tourner davantage dans les régions du Québec. Bonifier l’émission avec des tournages à Québec est un premier pas vers son objectif, indique l’animateur, qui en est à sa 5e saison à la barre de l’émission.

« On s’est rendu compte que nos tournages étaient souvent à Montréal, pourtant le Québec est tellement bouillonnant d’activités culturelles durant l’été », a-t-il fait valoir lors d’un entretien avec Le Journal.

Originaire de l’Outaouais, Patrice Bélanger est sensible à ce qui se passe en région. « On travaille bien fort là-dessus et on essaie de construire quelque chose pour les étés à venir », a-t-il dit.