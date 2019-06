[VIDÉO] Femme enceinte happée mortellement: l'accusé avait déjà fait un accident avec tonneau en raison d'une «absence»

Une «absence» de Jonathan Falardeau-Laroche alors qu’il était au volant a causé un important carambolage à l’entrée du pont Pierre-Laporte huit mois avant le drame qui a coûté la vie de Marie-Pier Gagné, une femme enceinte de 40 semaines fauchée sur le boulevard Laurier en août 2016.

Sur une vidéo du MTQ présentée en preuve lors du procès de l’homme de 25 ans accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de Marie-Pier Gagné, on voit l’accusé être la cause d’un carambolage impliquant six voitures.

Photo Facebook

Les images montrent le véhicule de Falardeau-Laroche heurter un premier VUS par derrière à bonne vitesse sans jamais ralentir. L’auto poursuit sa route sur plusieurs mètres avant de prendre l’accotement, sans jamais freiner. Seule une clôture arrête le véhicule qui fait un tonneau avant de prendre feu.

Photo d'archives Stevens LeBlanc

L’accusé a dit au policier avoir eu «une absence» et avoir été coupé par le VUS. Selon le patrouilleur Pierre Fréchette, les images qu’il a observées après s’être rendues au bureau du ministère des Transports, «ne corroborait pas» avec la version de l’accusé.

«Monsieur ne voulait vraiment rien savoir d’aller à l’hôpital», a indiqué le policier qui affirme que l’accusé a répété à plusieurs fois qu’il avait eu «une absence». «Ça n’avait vraiment pas l’air d’être grave», a témoigné M. Pichette.

Ainsi, le policier a rempli un formulaire de «Demande de vérification d’aptitude à conduire» de la SAAQ. «Quand on conduit on n’est pas supposé avoir d’absence», a justifié le policier pour expliquer sa démarche.

Une fois que le VUS a heurté le terre-plein central, cinq autres véhicules sont venus le tamponner causant ainsi carambolage. L’accident s’est produit à 7h25 le 8 décembre 2015. Personne n’a été blessée sérieusement lors de cet accident.