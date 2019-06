«J’ai vu des chaises voler au moins 100 pieds dans les airs!»

L’heure est au nettoyage au lendemain du passage d’une tornade de force EF1 sur la région d’Ottawa, près de Gatineau, alors que plusieurs bâtiments ont eu le toit endommagé par la force des vents et les projectiles engendrés par les vents violents.

La tornade a d’abord été aperçue vers 17h55, dimanche soir, à l’aéroport de Gatineau. L’entonnoir nuageux a ensuite traversé la rivière des Outaouais pour se rendre dans le secteur d’Orléans à Ottawa.

Le nuage tourbillonnant s’est ensuite déplacé vers l’est en longeant la rivière.

C’est dans ce secteur que les dommages les plus importants ont été rapportés, tels que des arbres déracinés, véhicules endommagés, toitures arrachées.

Le temps presse pour les bâtiments touchés, alors que de la pluie est prévue lundi.Marc Messier@MessierOnFireI’ve made it back to #Orleans to check in on my son and this is just some of the damage in his neighbourhood.

«On était en train de faire des petites rénovations dans la maison, quand on a entendu du bruit. On a regardé dehors, on savait que c’était en arrière. Quand j’ai regardé, j’ai vu des poubelles, des chaises au moins à 100 pieds de haut dans les airs. T’entendais ça, ça roulait, ça frottait sur les murs des maisons, tous les arbres ont été déracinés», a raconté un témoin à TVA Nouvelles.

Malgré les dommages matériels et la frousse vécue par bien des résidents, personne n’a été blessé dans l’incident.