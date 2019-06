Je sors, je reste

Coup de cœur

DVD: A Madea Family Funeral

Photo courtoisie

Si vous avez aimé Madea, vous ne pouvez manquer ce dernier chapitre! Après Noël, l‘Halloween et d’autres séries de films, le réalisateur Tyler Perry nous revient avec une autre comédie hilarante qui met en vedette toujours la seule et unique matriarche. Cette fois-ci, pour cet ultime et onzième film, A Madea Family Funeral, une réunion de famille s’impose pour planifier des funérailles. Madea et sa bande se rendent donc en Géorgie, pour rencontrer d’autres membres de la famille... Là-bas, des secrets de famille pourraient ressurgir ... *Sorti le 4 juin

Je sors

DANSE

Radio III

Photo courtoisie

Lorsque Stockholm, la culture amérindienne et Montréal se rencontrent cela donne lieu à la nouvelle création Radio III, qui mélange la performance, le théâtre et la danse. Les trois investigateurs du projet sont Elisa Harkins, une Amérindienne aux origines cherokee et muscogee, qui aime raconter les histoires autochtones, puis il y a Hanako Hoshimi-Caines, artiste montréalaise engagée et critique qui partage sa vision à travers les chorégraphies et la danse et finalement, Zoë Poluch, chorégraphe canadienne ayant obtenu sa maîtrise en chorégraphie à Stockholm. L‘œuvre Radio III est composée de chansons, dialogues et appel et réponse, cherchant à rythmer nos passés et nos futurs collectifs. *Ce soir à 21h au Mal (Montréal, arts interculturels) – 3680 rue Jeanne-Mance

CINÉMA

Ma

Photo courtoisie

Du même producteur des thriller Get out et Happy Death Day, on retrouve le nouveau film de suspense Ma, dont l’actrice afro-américaine Octavia Spencer y joue le rôle principal de Sue « Ma » Ann. On retrouve Erica, qui vient de déménager dans sa ville natale avec sa fille adolescente Maggie, qui rapidement, s’entoure de nouveaux amis. Alors que ses amis désirent faire la fête, Maggie se retrouve dans le sous-sol de chez Ma, qui accepte volontiers de leur fournir des boissons alcoolisées. Toutefois, cette petite fête tournera bien vite au cauchemar... *En salle le 31 mai

THÉÂTRE

Constituons!

Photo courtoisie

Le metteur en scène Christian Lapointe a proposé aux Québécois de créer une assemblée constituante citoyenne. Le groupe avait pour objectif d’écrire une constitution au Québec. Ainsi, des travaux et des consultations publiques ont eu lieu durant un an. Le résultat de cette assemblée est présenté dans Constituons!. *Ce soir à 19h au Centre de Théâtre d’Aujourd’hui – 3900 rue Saint-Denis

MUSIQUE

Concours musical international de Montréal 2019

Photo courtoisie

Ce soir et demain, les six finalistes du prestigieux Concours musical international de Montréal (CMIM), se donneront en concert pour une dernière fois à Montréal, afin de courir la chance d’être couronné gagnant. Les six violonistes, qui proviennent du Japon, de la Corée du Sud, de l’Autriche et des États-Unis, seront dirigés par la chef d’orchestre invitée, la Britannique Alexander Shelley. Rappelons que le CMIM est le seul concours international en Amérique du Nord à être tenu annuellement et à présenter trois disciplines, soit le piano, la voix et le violon. *Ce soir à 17h30 à la Maison symphonique – 1600 rue Saint-Urbain

SORTIR

L’Abreuvoir fête ses 10 ans

Photo courtoisie

L’adresse incontournable du Quartier latin, L’Abreuvoir, souffle déjà ses 10 bougies et pour l’occasion vous présente, cet été, des soirées spéciales à tous les jours de la semaine, qui vous permettront de passer du bon temps, sans ruiner votre portefeuille. De plus, à l’approche de la belle saison, le resto-bar lance lance ce soir son menu d’été, composé d’un délicieux burger, de fish tacos, d’un wrap méditerranéen et de plus encore. * Ce soir à 18h à l’Abreuvoir - 403 rue Ontario Est

Je reste

TÉLÉ

Luxe au bord du lac

Photo courtoisie

Vous désirez rêver ou faire de la visualisation, ouvrez votre télévision et regardez ce soir, la nouvelle émission Luxe au bord du lac. On y suit les recherches de futurs propriétaires qui souhaitent acquérir une résidence au bord de l’eau. À chaque épisode, les futurs acheteurs visitent trois luxueuses propriétés, avant de choisir la propriété qu’ils préfèrent. *Ce soir à 19h30 à Canal Vie

ROMAN

Don Giuliano

Photo courtoisie

Le thriller psychologique Don Giuliano, écrit par Jacques Lanctôt, nous plonge dans les années 50 à Cuba, à la suite de la prise de pouvoir de Fidel Castro. C’est alors que survient Lino Mandolini, tueur à gages et fils d’un mafieux sicilien, qui doit remplir une mission des plus importantes sur l’île. Il y fera la rencontre du prêtre Julien Casavant, dit Don Giuliano, qui pourrait bien déjouer ses plans. *Sorti le 22 mai

TÉLÉ

Sucré Salé

Photo courtoisie

La saison estivale de Sucré Salé est bien entamée. Sur le lot de surprises, l’animateur Patrice Bélanger se rend chez Julie Masse et Corey Hart, qui ont accepté d’accordé une rare entrevue ensemble. De plus, le chroniquer Bryan Audet va à la rencontre de Yoherlandy, finaliste de l’émission Révolution qui a séduit tout le Québec, l’automne dernier. *Ce soir à 18h30 à TVA