Le Turkménistan revendique le record de la plus longue parade cycliste

Le Turkménistan, pays autoritaire et reclus mais habitué aux records loufoques, a revendiqué lundi une nouvelle prouesse avec la plus longue parade de cyclistes se déplaçant en une seule file continue.

Un inspecteur du livre Guinness des records a compté 2019 cyclistes lors de cette parade longue de 3,3 kilomètres à Achkhabad, la capitale de cette ex-république soviétique d’Asie centrale, selon l’agence de presse étatique TDH.

Le précédent record dans cette catégorie était détenu par l’Inde.

Le Guinness a confirmé à l’AFP le nouveau record, réalisé à l’occasion de la journée internationale du vélo, dont la création en 2018 revient à une initiative du Turkménistan, soutenue par 193 pays à l’Assemblée générale des Nations unies.

Le Turkménistan avait déjà à cette occasion revendiqué l’année dernière le record de la « plus grande leçon de sensibilisation au cyclisme » avec 3.246 participants.

Le président Gourbangouly Berdimoukhamedov, qui dirige le Turkménistan d’une main de fer depuis 2006, a fait de la santé et de la forme physique l’un des éléments de l’idéologie gouvernementale ces dernières années, faisant par exemple pression sur les magasins pour qu’ils cessent de vendre des cigarettes.

Le Turkménistan, l’un des pays les plus fermés de la planète, affirme détenir les records de la plus grande sculpture d’une tête de cheval, du plus large parc aquatique, du plus grand nombre de personnes chantant en canon, de la plus grande roue dans un espace clos ou encore de la ville contenant la plus grande concentration au monde de bâtiments en marbre blanc, à Achkhabad, sa capitale.

M. Berdimoukhamedov est arrivé au pouvoir en 2006 après le décès de son fantasque prédécesseur, Saparmourat Niazov, qui avait fait ériger une statue dorée à son effigie qui tournait sur elle-même pour suivre le mouvement du Soleil.