Les Flyers acquièrent Kevin Hayes

Les Flyers de Philadelphie ont fait l’acquisition des droits de l’attaquant Kevin Hayes des Jets de Winnipeg en retour d’un choix de cinquième tour lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Hayes deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet s'il n'accepte pas une nouvelle entente auparavant. «En obtenant les droits de Kevin maintenant, ça nous permet d’entamer des négociations avant le 1er juillet», a expliqué le directeur général des Flyers Chuck Fletcher, dans un communiqué.

Hayes a cumulé 19 buts et 55 points en 71 matchs avec les Jets et les Rangers de New York lors de la saison 2018-2019. Les Jets l’avaient obtenu des Rangers en retour de Brendan Lemieux, d’un choix de premier tour et d’une sélection conditionnelle de quatrième ronde pour l'encan de 2019.

En carrière, Hayes a marqué 92 buts et totalisé 229 points en 381 rencontres. Il a été un choix de premier tour des Blackhawks de Chicago, la 24e sélection au total, lors du repêchage de 2010.