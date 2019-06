Les suites, un pari risqué

Deux des séries les plus saluées des dernières années reviennent en même temps cette semaine : Big Little Lies et The Handmaid's Tale.

On aurait aimé parler d’un doublé réussi, mais après avoir visionné les trois premiers épisodes de chacune d’elles, on doit se résoudre à parler de résultats aux antipodes : retour triomphal pour l’une... et déception pour l’autre.

Commençons avec l’exploit inespéré, mais néanmoins souhaité : celui de Big Little Lies (Petits secrets, grands mensonges). Après une première saison aussi finement bouclée en 2017, on craignait qu’une suite vienne tout gâcher, non seulement parce que l’originale était basée sur l’œuvre littéraire de Liane Moriarty, mais parce que Jean-Marc Vallée (trop occupé avec Sharp Objects) a délaissé la réalisation. Heureusement, nos peurs se dissipent après dix minutes. Et quand on termine le second épisode, on s’étonne même à penser qu’il pourrait s’agir d’une embellie.

À vive allure

La deuxième saison de Big Little Lies démarre à la vitesse grand V. Quelques scènes suffisent pour replonger le téléspectateur au cœur du drame : la mort de Perry (Alexander Skarsgård), le conjoint violent de Celeste (Nicole Kidman), poussé avec force par Bonnie (Zoe Kravitz) au pied des escaliers lors d’une altercation musclée au bal masqué.

L’action reprend quelques mois après cet événement, classé comme un « accident » puisque les cinq femmes impliquées donnent la même version des faits : le pauvre a trébuché et s’est fracassé le crâne contre une marche de béton.

Bonne stratégie sur papier, leur complicité post-meurtre s’avère toutefois lourde à porter en pratique, particulièrement à Monterey, où tout le monde aime commérer. Autre complication de taille : la mère éplorée du violeur et batteur de femmes arrive en ville pour aider les jumeaux — et Celeste — à surmonter cette épreuve. Et quand on sait que belle-maman est jouée par Meryl Streep, on devine qu’elle en bousculera plusieurs pour connaître la vérité. Ses scènes à haute tension avec Madeline (Reese Witherspoon) sont particulièrement jouissives à regarder. Et d’autres trophées d’interprétation devraient débouler.

Succédant à Jean-Marc Vallée derrière la caméra, Andrea Arnold (Fish Tank, Transparent) demeure fidèle au travail du cinéaste québécois, ponctuant les nouveaux épisodes d’un bel éventail de chansons comme Love is the Drug de Roxy Music, Mystery of Love de Sufjan Stevens ou encore Bad Reputation de Joan Jett. On sent l’apport de Vallée au montage, dont il s’est lui-même chargé chez REAL by FAKE, un studio de postproduction montréalais, d’où l’apparition d’un grand nombre de noms québécois au générique.

Une servante redondante

Tout comme Big Little Lies, The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) conservera son statut de série-événement, mais pour d’autres raisons. La 3e saison du drame dystopique, qui continue d’imaginer un régime américain du futur réprimant les femmes, débarque au moment où plusieurs états du royaume de Donald Trump votent des lois antiavortement hyper restrictives.

Photo courtoisie

La réalité rattrape la fiction. On aurait toutefois souhaité que cette fiction soit mieux racontée. Après nous avoir gavés de scènes de violence difficiles à regarder au cours des deux premières saisons, les auteurs ont mis la pédale douce côté torture cette année. Et c’est tant mieux. Parce que cette escalade de séquences-chocs était devenue lassante.

Le problème, c’est que l’intrigue de The Handmaid’s Tale avance trop lentement pour maintenir notre attention. La rébellion s’organise, mais elle prend un peu trop son temps. Et les gros plans du visage apeuré d’Elisabeth Moss, on peut passer à autre chose ?

► Big Little Lies, dès dimanche 21 h à HBO et Super écran (avec sous-titres français). Dès lundi 22 h en version française à Super Écran.

► The Handmaid’s Tale, dès dimanche 21 h sur Bravo. À compter du 11 juin en version française à Club illico.