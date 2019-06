Mac Pro ou râpe à fromage? L'Internet tranche

Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en: Twitter s'en donne à coeur joie avec le nouveau design du Mac Pro, le comparant à une râpe à fromage.

Lundi à San Jose, Apple a dévoilé son nouveau super ordinateur pendant une allocution à la Worldwide Developers Conference (WWDC).

• À lire aussi: Apple dévoile enfin son nouveau Mac Pro, un monstre de puissance jusqu’à 28 processeurs, et un nouvel écran!

Outre le prix et son potentiel de performance démesuré, une chose a retenu l'attention: son design.

Ses composantes internes extrêmement puissantes nécessitent beaucoup de ventilation. Pour cette raison, plusieurs trous ont été usinés dans son boîtier en acier inoxydable pour éviter les surchauffes.

Les poignées de la structure combinées au look rectangle et troué du boîtier ont fait réagir, et les utilisateurs de Twitter n'ont pas mis de temps à le comparer à une râpe à fromage.

Voici à quoi ressemble le Mac Pro, vu de l'avant.

À gauche, du fromage, et à droite, le Mac Pro (oui, c'est vraiment un ordinateur).

Mac Pro 2019, ou comment allier l'utile à l'agréable pic.twitter.com/L9sEVpM7DL — Vena / Mika (@Venatrii) 3 juin 2019

Nouveau Mac Pro pic.twitter.com/GCHZ67Nn0X — alexcom (@alexcom1976) 3 juin 2019

C'est à se demander si Apple avait prévu le coup afin d'un mousser les mentions sur les médias sociaux.

Qu'en pensez-vous?

Il s'agit d'une première mise à jour du modèle Mac Pro depuis 2013. La version «de base» coûtera 5999$ américains.