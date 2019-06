Qu’arrive-t-il aux conservateurs?

Juste comme on pensait qu’il avait touché le fond, on découvre un autre sous-sol.

Or, qui lui vient en aide ? Qui lui tend une perche ?

Cette motion se lisait comme suit : « Que la Chambre des communes réitère que le corps de la femme n’appartient qu’à elle seule et reconnaisse son libre choix en matière d’avortement pour quelque raison que ce soit. »

En regardant ça, je me suis dit : « Ça y est, les troupes d’Andrew Scheer viennent de donner un cadeau en or aux libéraux de Justin. Ils vont maintenant se présenter comme les champions du libre choix, les défenseurs des droits des femmes et le dernier rempart contre la montée de la droite dure aux États-Unis. »