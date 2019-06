Ténacité et leadership

L’histoire ne se résume pas à un seul point de référence. Sauf qu’on peut difficilement modifier le scénario quand une équipe s’inspire du numéro d’urgence 4-4-4.

Quatre supériorités numériques, quatre tirs, quatre buts sous le regard de Oskar Sundqvist, le spécialiste des Blues en infériorité numérique, sanctionné pour un match.

Faut-il donc s’étonner de la correction qu’ont servie les Bruins de Boston aux Blues de St. Louis, samedi ? Certains ont expliqué le résultat par une victoire de la rapidité jumelée au talent sur l’imposant gabarit et la stupidité.

Les Bruins ont gagné 7 à 2. Un retour en force après une performance qui avait semé le doute chez les observateurs. Les Bruins pourront-ils résister aux attaques répétées des Blues, s’interrogeait-on ? Les joueurs tombent au combat, les Blues s’amusent comme larrons en foire, bref, il y avait beaucoup de facteurs qui militaient en faveur de l’équipe du Missouri.

Samedi, Tuukka Rask, jouant le premier rôle, a lancé le scénario avec beaucoup de conviction. Entre autres avec un arrêt spectaculaire aux dépens de Vladimir Tarasenko. Puis, les Bruins ont démontré que dans l’adversité, ils forment l’une des équipes les plus redoutables de la ligue.

Nombreux absents

Tout au cours du calendrier régulier, combien de fois avait-on appréhendé une chute au classement des Bruins, surtout avec les absences prolongées de Patrice Bergeron et de David Pastrnak, et la perte pour une plus courte période de Zdeno Chara.

Chaque semaine, un joueur important de la formation se retrouvait à l’infirmerie.

Et pourtant, les Bruins ont accumulé les victoires.

Ce qu’on a pu observer, samedi, c’est une équipe qui ne baisse pas les bras.

Cette équipe est composée de jeunes joueurs dynamiques et intenses et de vétérans qui répondent toujours aux défis qu’on leur propose.

Bergeron, qui avait montré des signes inquiétants – laissant les observateurs dans le doute relativement à son état de santé – a mené le groupe avec son leadership. Les autres ont embarqué dans le sillon de leur joueur de centre.

Pendant tout ce temps, les Blues, qui croyaient avoir la formule pour intimider un rival passablement amoché, ont plongé dans l’indiscipline. Le meilleur exemple, c’est quand Brayden Schenn a voulu expédier David Pastrnak dans les gradins. Le joueur des Bruins a pu esquiver l’attaque sournoise de son rival, qui a fait un vol plané.

Comportement douteux

Le comportement de certains joueurs des Blues a permis aux Bruins d’appliquer le plan établi pour contrer l’échec avant de l’adversaire.

Peut-on croire maintenant à une série expéditive ?

Non.

Parce que justement, les Blues ont atteint la grande finale en raison de leur acharnement à gravir les échelons. Ils sont en mode séries éliminatoires depuis janvier, alors qu’ils ont amorcé leur ascension.

Et combien de fois les Blues se sont-ils sortis d’impasse dans les séries éliminatoires contre les Jets de Winnipeg, les Stars de Dallas et les Sharks de San Jose ?

Occasion ratée

Les Bruins représentent un rival plus coriace, on en convient. Mais n’oublions pas que Craig Berube et son groupe ont gagné le match no 2 à Boston. N’ont-ils pas réagi avec brio après avoir perdu la première rencontre ?

Mais je comprends aussi qu’ils avaient samedi l’opportunité d’envoyer les Bruins dans les câbles, devant un public surchauffé, durant une soirée particulière.

Ils ont toutefois lamentablement échoué.

Tory Krug, que les Bruins ont tenté d’échanger pendant l’entre-saison, s’est moqué des gros joueurs des Blues.

Et Patrice Bergeron ne pouvait être écarté de la feuille de pointage bien longtemps. Quand on lui a demandé de faire un parallèle avec la finale de 2013 contre Chicago, il y a quelques années, alors qu’il avait joué en dépit d’un malaise aux côtes et d’un poumon mal en point, il a simplement répondu : « Il y a un match numéro 3 et j’y serai. »

Et comment !

Un prix à payer

Les directeurs généraux s’emballent rapidement quand ils peuvent acquérir un patineur de haut niveau, mais il y aura toujours un gros prix à payer quelques années plus tard.

Les Maple Leafs de Toronto croyaient avoir réussi le coup du siècle en embauchant Patrick Marleau. Ils lui ont présenté un contrat de quatre ans à plus de 6 millions $ par saison. Plusieurs conditions favorables au joueur apparaissaient dans l’entente. Le plus surpris par la générosité des Leafs avait été Marleau lui-même.

Mais voilà que les Leafs ont des soucis. Le plafond salarial les obligera à prendre des décisions. Combien devra-t-on verser à Mitch Marner, le meilleur de son groupe au cours des deux dernières années ? Que fera-t-on avec Nikita Zaitsev, qui veut quitter Toronto ? Va-t-on échanger William Nylander ?

Situation problématique

Bref, la situation dans la Ville Reine n’est pas sans causer des maux de tête au directeur général, Kyle Dubas. Pour se départir de Marleau, il devra accepter de payer une partie de son salaire. Pour Zaitsev, le scénario est pratiquement identique. Nylander représente une solution de rechange pour améliorer la situation de l’équipe sur le plan salarial.

Que les Kings de Los Angeles manifestent un intérêt pour Marleau m’étonne. Cependant, il retrouverait la Californie et son ex-entraîneur Todd McLellan. Les Kings devront cependant racheter le contrat de Dion Phaneuf.

Il y a le dossier de Phil Kessel qui alimente les conversations. Que l’attaquant des Penguins de Pittsburgh refuse un transfert au Minnesota s’explique facilement. Cette équipe ne gagnera pas la coupe Stanley avant quelques années. Et encore, on doute qu’elle accède aux séries éliminatoires l’hiver prochain.

Je crois toujours que la destination convoitée par Kessel est l’Arizona. Non seulement en raison du climat, mais aussi parce qu’il retrouverait Rick Tocchet, celui qui savait comment le motiver quand il occupait le poste d’entraîneur adjoint avec les Penguins de Pittsburgh.