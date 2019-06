Une Semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales en vue?

Le Sous-comité sur les commotions cérébrales liées aux sports au Canada du Comité permanent de la santé a déposé son rapport à la Chambre des communes, lundi, et il recommande entre autres d’instituer une semaine de sensibilisation à ce problème touchant plusieurs athlètes amateurs et professionnels.

Dans une publication d’environ 80 pages suivant des audiences ayant eu lieu entre novembre 2018 et mai 2019, les responsables du Sous-comité suggèrent cette initiative qui coïnciderait avec la Journée de la Loi Rowan, observée le 26 septembre en Ontario. Cette loi, nommée en hommage à Rowan Stringer, une joueuse ottavienne de rugby de 17 ans décédée des suites de multiples commotions ayant entraîné un œdème cérébral, vise à améliorer la prévention de ce fléau sur le terrain de jeu et à l’école.

Ainsi, la semaine en question constituerait l’occasion de mettre en place des programmes d’éducation dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que des campagnes de sensibilisation destinées au public. La promotion de programmes offerts aux professionnels de la santé et la mise à jour des protocoles et formations pour les organisations sportives seraient également au nombre des objectifs mis de l’avant.

Rapport étoffé

De plus, le Sous-comité - dont les recommandations seront maintenant étudiées par le Comité permanent de la santé en vue de mesures prises ultérieurement - croit que la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, doit assumer un rôle primordial en termes de prévention et d’information. Selon lui, elle doit réitérer à ses homologues provinciaux l’importance des soins relatifs aux commotions et les informer de toute préoccupation concernant les professionnels de la santé, l’accès aux équipes de soins traitant des symptômes pertinents et la portée de la pratique des fournisseurs de soins paramédicaux. La ministre devrait demander, selon le texte, à l’Agence de la santé publique du Canada de promouvoir les protocoles sur les commotions pour toutes les activités sportives tenues au sein du milieu scolaire.

Par ailleurs, la ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan, est également interpellée, puisqu’il est préférable aux yeux du Sous-comité qu’elle continue de favoriser les politiques nationales reliées aux commotions, tout en travaillant avec le Groupe de travail fédéral-provincial spécialisé en la matière.

Aussi, le rapport comprend 13 recommandations. Parmi celles-ci, il y a : l’octroi d’une somme suffisante par le fédéral à des organisations pour la réalisation d’activités reliées aux commotions; la création d’un comité consultatif d’experts en recherche sur cette problématique dans tout le pays; la participation active des Instituts de recherche en santé du Canada aux protocoles relatifs à ce type de blessure; un changement de culture qui serait le fruit d’un travail conjoint du gouvernement et de la communauté sportive.

Sur ce dernier point, une attention particulière serait dirigée vers les règles propres à chaque discipline, les méthodes d’entraînement ainsi que le comportement des acteurs impliqués, que ce soit les joueurs, les instructeurs, les arbitres, les dirigeants, le personnel médical ou les parents des athlètes.

Pas de bagarres interdites dans la LNH

Au cours de son passage devant le Sous-comité le 1er mai, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, avait mentionné qu’il était impossible d’interdire les bagarres au sein de son circuit, et ce, même si ces combats sont souvent évoqués pour expliquer les problèmes de santé vécus par les hockeyeurs anciens et actuels.

«Relativement peu de commotions résultent de batailles. [...] La LNH et l’Association des joueurs de la LNH ont travaillé diligemment pour apporter des changements au jeu qui réduisent les incidents de commotions cérébrales tout en préservant la nature physique essentielle de notre sport», avait-il affirmé.

De son côté, l’ancien gardien de la LNH et ex-ministre fédéral Ken Dryden avait interpellé publiquement Bettman à ce sujet dans une lettre ouverte diffusée la veille de son discours devant le Sous-comité.

«Y a-t-il un lien entre l’encéphalopathie traumatique chronique [CTE] et le hockey? [...] Vous êtes commissaire depuis 1993 et lors des 26 dernières années, quels changements avez-vous notés dans le hockey? [...] Croyez-vous avoir une part de responsabilités auprès des jeunes souhaitant jouer au hockey? [...] Pensez-vous que la LNH a un problème avec les blessures à la tête? [...] Y a-t-il une différence selon vous si le coup porté provient du bâton ou du coude ou de l’épaule? Pourquoi un coup à la tête n’est pas considéré comme un coup à la tête?», avait-il notamment écrit dans un texte envoyé au groupe de presse Postmedia.