Urgence climatique: «Le Pacte» lance une consultation populaire

MONTRÉAL | «Le Pacte pour la Transition» a lancé, lundi, une consultation populaire pour recueillir les idées des citoyens pour le climat afin de les présenter aux gouvernements d’ici la fin de l’année.

«Dans les derniers mois, j’ai sillonné le Québec et rencontré des milliers de citoyens et des centaines d’organisations. J’ai entendu de partout des idées, des innovations, des propositions qui peuvent représenter des parties de solutions pour amorcer la transition», a déclaré Dominic Champagne, co-fondateur du «Pacte».

Une centaine d’idées ont ainsi été soumises à une quarantaine d’experts et scientifiques et toutes les propositions retenues sont présentées sur le site du «Pacte».

Les «101 idées pour le climat» abordent 10 grandes priorités d’action: l’énergie, les transports, l’industrie, le bâtiment, la consommation, les déchets et matières résiduelles, l’agriculture et alimentation, la biodiversité, les ressources naturelles, la science et l’éducation, la santé et les services sociaux, la sécurité, et les lois et politiques.

À partir de lundi, et ce jusqu’au 1er octobre, les citoyens sont invités à commenter ces idées, à les bonifier et à en proposer d’autres.

D’ici la fin de l’année 2019, les résultats de cette consultation seront présentés au public et une synthèse des propositions les plus constructives sera rédigée par des scientifiques et experts et soumise aux gouvernements.