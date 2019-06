Visite émouvante à Auschwitz pour le maire Labeaume

CRACOVIE | Ému par la visite de l’ancien camp de concentration nazi d’Auschwitz, le maire de Québec estime que les Juifs ont raison de continuer à mener la lutte contre l’oubli.

«Les Juifs de la diaspora ont raison de tout faire pour ne pas que ça s’oublie, a insisté Régis Labeaume. C’est vraiment essentiel. Des fois, il y a des lâches qui trouvent que les Juifs exagèrent. Ils n’exagèrent pas. Quand tu visites ça [Auschwitz] et que tu vois la cruauté organisée, l’inhumanité organisée, c’est quand même fascinant. Tout ça est fait de façon délibérée. C’est démoniaque.»

Photo Stéphanie Martin

Le maire de Québec a profité hier d’une journée libre dans l’horaire chargé du congrès de l’Organisation des villes du patrimoine mondial pour visiter le mémorial et musée d’Auschwitz-Birkenau, situé à environ 80 km de Cracovie.

L’horreur

Dans ce camp de concentration et d’extermination, le plus grand d’Europe, 1,1 million de personnes, en très grande majorité des Juifs, ont été tuées par le régime allemand nazi d’Adolf Hitler, entre 1940 et la fin de 1944. Des hommes, des femmes et des enfants, même des nourrissons. La visite du camp devenu musée, malgré tout très sobre, plonge le visiteur dans l’horreur des crimes contre l’humanité qui y ont été perpétrés, froidement et méthodiquement.

Photo Stéphanie Martin

Objets

Ce qui a le plus marqué M. Labeaume, au fil de la visite, ce sont les milliers d’objets ayant appartenu aux victimes qui y sont exposés. La plupart des prisonniers traînés de force dans les camps apportaient leurs valises, car on leur laissait au départ miroiter qu’ils se destinaient à un endroit où ils auraient pu refaire leur vie, quelque part, à l’est de la Pologne. «Ils ont été dupés», a souvent répété la guide.

Photo Stéphanie Martin

Dans le musée, des piles de chaussures, des brosses, des peignes, des articles de cuisine, des valises bien identifiées s’empilent. Des objets comme il y en a eu des milliers, que les victimes ont dû laisser sur les quais quand ils descendaient des convois qui les transportaient vers les camps de la mort et que les nazis récupéraient ensuite pour les envoyer en Allemagne.

On voit aussi des amoncellements de chevelures humaines qui provenaient du rasage des prisonniers et qui étaient envoyées à des manufactures pour fabriquer des produits divers.

Chambres à gaz

Dès l’arrivée au camp, les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. Ces derniers étaient presque automatiquement envoyés dans les chambres à gaz.

Le tour guidé a permis aux visiteurs d’entrer dans l’une d’elles. Les détenus y étaient emmenés en leur faisant croire qu’il s’agissait d’une douche. Les nazis leur demandaient de retirer leurs vêtements et de ne pas oublier où ils les avaient posés. Aucun n’en est jamais ressorti vivant. Parfois, l’agonie durait jusqu’à deux jours.

Photo Stéphanie Martin

Pour le maire Labeaume, l’humanité a un devoir de mémoire avec de tels musées pour que ces atrocités ne se reproduisent pas. D’autant que l’histoire a démontré que d’autres génocides ont eu lieu, notamment au Rwanda.

«Il y a encore des exemples très récents de crimes contre l’humanité.»