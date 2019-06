MARCHAND, Roland



À Montréal, le samedi 1 juin 2019 est décédé, à l'âge de 81 ans, Roland Marchand, époux de Ghislaine Perreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nathalie) et Isabelle, ses petits-enfants Camille, Audrey et Catherine, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 7 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et dès 8h30 le samedi matin.Les funérailles seront célébrées le samedi 8 juin 2019, à 10h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, 5905, rue Turenne, Montréal.