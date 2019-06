LARUE, Marguerite née Roy



Le 30 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marguerite Roy. Elle est allée rejoindre son époux Armand et son fils Robert (Odette).Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Serge), Serge (Rosa Maria), Alain (Denise), Denis (Carole) et Sylvain (Lyne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Rita (Guy), Pauline (feu Lucien), Jean-Guy (Rachel) et André (Monique), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 8 juin de 15h30 à 18h30 à la:560, BORD DU LAC, DORVAL, 514-631-1511www.jjcardinal.caUn petit hommage se fera au salon à 18h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.