GASCON BLOUIN, Denise



À Laval, le 30 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Denise Blouin Gascon, épouse de feu Pierre Gascon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Réal) et François, sa petite-fille Stéphanie (Martin), son arrière-petite-fille Mae-Lee, sa soeur Nicole ainsi plusieurs parents et amis.La famille vous invite à une célébration funéraire le vendredi 7 juin 2019 à compter de 14h00 pour rendre hommage à son Âme et à 15h00 pour la célébration. Le tout sera célébré à l'église Sainte-Françoise Cabrini, située au 210 Grande Côte à Rosemère.